Bertín Osborne se queda sin palabras tras este 'sincero' comentario de Tamara Falcó: "Visité varios"

Tamara Falcó se ha convertido en una de las figuras públicas más queridas de nuestra pantalla televisiva tras brillar en realities como 'Masterchef Celebrity' o su colaboración en el programa de 'El Hormiguero' en Antena 3 . Y si mantiene una conversación con otro de los personajes más queridos de nuestro país como es el artista y presentador Bertín Osborne, la diversión está asegurada.

Ambos guardan una gran relación. Una de las últimas ocasiones en las que compartieron pantalla fue en marzo de 2018, cuando la hija de Isabel Preysler y del Marqués de Griñón (fallecido el pasado mes de marzo a causa del coronavirus) acudió al programa 'Mi casa es la tuya' que presenta el jerezano en Mediaset.

Un programa donde los invitados de Osborne siempre se encuentran muy a gusto gracias a la cercanía del presentador. Tamara Falcó no fue una excepción, y durante casi dos horas charlaron de lo divino y de lo humano en la vivienda de la invitada.

Tamara Falcó confesó a Bertín Osborne sus inicios en la fe católica

Uno de los temas recurrentes cuando se entrevista a la celebrity es su espiritualidad y fe católica. Una fe que no desarrolló durante su infancia, sino ya como adulta. Tal y como ha confesado en algunas ocasiones, fue cuando sintió una llamada muy fuerte.

“Yo no era creyente. Miguel Boyer (exministro de Economía en la primera etapa de los gobiernos de Felipe González y pareja de Isabel Presyler hasta su fallecimiento en 2014) era del PSOE, y me crié en un ambiente ateo. Mi abuela materna sí es muy creyente. Yo tuve una llamada súper fuerte. Mi padre me pidió que le fuera a visitar al campo y que pasara con él dos semanas. Cuando voy a comprar un libro para verano, me encuentro en la 'Casa del Libro' con la Biblia. Empecé a leer el Antiguo Testamento. No me resultó pesado, empiezo a tener una curiosidad tremenda, o a querer rezar el rosario...”, relataba Falcó en 'Mi casa es la tuya' sobre sus inicios en la fe católica.

Cuando Tamara Falcó se planteó ser monja

En aquel contexto, Bertín Osborne entregó a Tamara Falcó un paquete. Cuando esta última abría la caja, comprobó cómo en su interior se encontraba la Virgen de Medjugorje, que resultaba ser la favorita de la reconocida socialité. Medjugorje, para quien lo desconozca, es un pueblo de peregrinaje bosnio famoso por las apariciones de la Virgen María.

Como cabe esperar, Tamara Falcó ha acudido a este lugar para rezar. No fue el caso de Bertín Osborne, al menos hasta marzo de 2018, cuando tuvo lugar la entrevista: “Estuve a punto de ir con mi hijo Quique”, confesó.

Tras este valioso regalo, ambas personalidades públicas continuaron la animada charla. En un momento dado, el presentador andaluz le preguntó a Tamara Falcó: “¿Es verdad que te planteaste ser monja?”

La hija de Isabel Preysler lo confirmó en tono de humor: "Visité varios conventos. Cuando supe que el demonio existía pensé... ¿dónde va a ser el sitio donde va a haber menos?”, afirmaba entre risas. Bertín no podía parar de reír ante la respuesta de su invitada al popular programa de Telecinco.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR

La reacción de Roberto Leal en 'Pasapalabra' cuando el concursante Luis de Lama casi se atraganta en el rosco

La reacción de Roberto Leal en 'Pasapalabra' después de que el concursante Luis de Lama se quedara en blanco