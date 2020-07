El susto de Antonia Dell'Atte que casi termina en tragedia: "Tengo que reconstruir toda la mandíbula"

Con el calor es inevitable resistirse al placer que supone refrescarse en cualquier playa a la que podamos echar mano. A pesar de las situaciones excepcionales que vivimos por culpa del coronavirus, la tentación de un día de playa está provocando imágenes de colas para acceder a numerosas de ellas.

Sin embargo, lo que puede parece un día placentero y tranquilo de playa puede tornarse en algo mucho peligroso. Sino que le pregunten a la modelo italiana Antonia Dell'Atte.

La que fuese musa de Giorgio Armani ha tenido un percance que podía haber supuesto un susto mayor si llega a ser por unos centímetros más.

El grave incidente de Antonia Dell'Atte con una sombrilla que podía haber terminado en tragedia

Así lo ha relatado la que fuese pareja de Alessandro Lequio. Lo que iba a ser un día de relax, mar y rayos de sol terminó en el hospital. Antonia lo ha querido reflejar subiendo a sus redes sociales varias imágenes juntas. En el primero de ellos, un vídeo, aparece mostrando la playa como tantas personas que comparten sus días veraniegos en redes sociales, todo ello sin esperarse lo que iba a suceder.

Sin embargo, un giro del destino tenía pensado otra cosa para la concursante de 'MasterChef Celebrity' esa mañana. Según ha relatado la propia italiana, una sombrilla fue hacia ella "como un misil" debido a un tornado. Debido a la velocidad que el aire imprimió a esta sombrilla, Antonia no pudo esquivarla, impactando de lleno en su mandíbula: "Una mano desde arriba que me quiere desvió la sombrilla, ha sido un milagro", explica en esta publicación en redes sociales dejando ver que si esa sombrilla le hubiese dado en la cabeza en vez de en la mandíbula, el desenlace hubiese sido mortal.

Antonia Dell'Atte muestra las secuelas de su incidente con una sombrillaInstagram

Fue en la mandíbula donde impactó este "mísil' gracias a la acción de San Miguel Arcangel, admite Antonia muy creyente. Sin embargo, su Fe no ha podido evitar que la italiana haya quedado desfigurada por el incidente y que tuviera que pasar por el hospital, ya que ha explicado que le han tenido que "reconstruir toda la mandíbula inferior y muchas cosas más". A pesar de lo aparatoso del asunto, y del susto, la televisiva Antonio se ha querido mostrar con ánimo: "Es que yo soy así, cuantas más veces caes más veces te levantas, y más fuerte volveré".

Por suerte, todo hace indicar que la expareja de Alessandro Lequio no se encontraba sola en ese momento y contó con el apoyo tanto de su hermana como de amigos: "Gracias a mi hermana que me cuidó y a mis amigos que estaba en la playa conmigo y no me dejaron ni un segundo sola", escribía ya en italiano.

Muchos son los mensajes de apoyo que ha recibido en las últimas horas, sin embargo el más significativo ha sido el de su hijo Clemente, el hijo que tiene junto Alessandro Lequio, y que en los últimos meses ha tenido que sufrir la pérdida de su hermano Aless: "Qué año de mierda", apuntaba el joven ante el infortunio de su madre, y la pérdida de su hermano.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR

La íntima confesión que hizo Ana Obregón durante el tratamiento de Álex Lequio que hoy recobra todo el sentido

De Ana Rosa a Antonia Dell'Atte, las muestras de cariño en la despedida a Álex Lequio

Ana Obregón: "Se apagó mi vida"