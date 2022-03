Susanna Griso sorprende al hablar así sobre la invasión a Ucrania: "Me cuesta mucho decir lo que voy a decir"

Susanna Griso volvió a formar parte de la parrilla de Antena 3 al ponerse al frente de 'Espejo Público'.Tras hacer un repaso de la actualidad, haciendo hincapié en los contagios por coronavirus a raíz de la llegada de ómicron y la situación política, el programa de Antena 3 dedicó gran parte del espacio a la guerra entre Ucrania y Rusia. Es por esto por lo que, además de conectar con los corresponsales, contaron con el psiquiatra José Carlos Fuertes para analizar la situación.

"Europa está mirando hacia otro lado, nos estamos buscando la vida y es lógico, tenemos que sobrevivir. Putin no va a parar hasta que se encuentre unas fuerzas del mismo calibre o nivel de las que él está empleando", comenzaba diciendo el colaborador, mientras hablaban de cómo estaban resistiendo los ataques rusos. "Lo que estás diciendo provocaría una Tercera Guerra Mundial", señalaba la presentadora, lo que él corroboró.

"¿Tú crees que no vamos camino de una Tercera Guerra Mundial?", le preguntaba el tertuliano. "Quiero pensar que no", reconocía Griso. “Quieres pensar que no porque todos deseamos esa felicidad, esa bondad. Somos buenos y no nos ponemos en la piel de un sujeto como este", señalaba Fuertes.





"Me cuesta mucho decir lo que voy a decir ahora"



"No. Soy sumamente pesimista y me cuesta mucho decir lo que voy a decir ahora", reconocía la conductora del espacio para, acto seguido, lanzar una dura reflexión sobre lo que está pasando en Ucrania. "Yo creo que al pueblo ucraniano se le va a masacrar, les estamos dando armas para que se defiendan mínimamente, sabiendo que les enviamos al patíbulo y que tenemos que ser plenamente conscientes de que están solos, muy solos", aseguraba.

"Les enviamos ayuda humanitaria y los vamos a acoger porque nuestra mala conciencia nos obliga por lo menos a hacer eso, pero tengo la sensación de que efectivamente les hemos dejado absolutamente abandonados", opinaba la presentadora. "Ahora, están pidiendo todo para hacer que un hospital sea un hospital, pero como eso no va a poder llegar porque, aunque llegue, lo van a masacrar. Esa es la política de Putin y se sabe muy bien las leyes de la guerra. Están machacando a una ciudadanía civil", añadía Fuertes.

"Además, están enviado reclutas, que es algo que contraviene todos los principios de una guerra, porque son chavales que están haciendo el servicio militar. Y, según nos contaban ayer, están en camiones frigoríficos porque Putin no puede reconocer abiertamente que hay civiles no profesionales que están muriendo en una guerra y que vuelven a casa en féretros", contaba Griso.