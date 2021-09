Susanna Griso sorprende en 'Espejo Público' con el significado personal de su camiseta: "No me he dado cuenta"

Como es habitual en 'Espejo Público', tras informar de todos los acontecimientos de la actualidad, haciendo hincapié en la pandemia por coronavirus y la situación política, Susanna Griso da paso al espacio dedicado a la crónica social y dirigido por Diego Revuelta. Durante este espacio, el comunicador ha querido señalar la vestimenta de su compañera.

Cada viernes, la conductora del programa de Antena 3 aparece con un conjunto más informal para dar la bienvenida al fin de semana. Esta vez, Griso llegaba a su mesa con una falda negra de cuero y una camiseta del mismo color y de manga corta, en la que se podía leer una frase: "Love is the answer".

Todo parecía un día normal hasta que los colaboradores presentes en plató se mostraron muy sorprendidos con el mensaje de la camiseta de la presentadora y no dudaron en preguntarle a qué se debía. No obstante, los tertulianos manifestaron sus dudas fuera de cámaras, por lo que los espectadores no se dieron cuenta de lo que estaba pasando hasta que el equipo del programa desveló lo que había pasado entre los colaboradores cuando no estaban en directo.

El equipo de realización sacó a la luz el encuentro entre la presentadora y Revuelta antes de entrar en plató, a primera hora de la mañana. Esto se debe a que la periodista aparecía explicando a su compañero el motivo de su vestimenta y el mensaje que mostraba con su camiseta negra. "Pero, ¿y eso? 'Love is the answer'... ¿Qué significa eso?", le preguntaba Revuelta. "Oye, ¿Por qué me lo pregunta todo el mundo esta mañana?", se mostró Griso, muy sorprendida.









"Necesito abrazos"



"Te puedo decir que el amor siempre es la respuesta. Y después de un año y medio de no tocarnos necesito piel, necesito abrazos, necesito besos", comenzaba explicando Griso al colaborador, dejando caer lo mucho que echa en falta el cariño y el contacto físico, el que fue arrebatado con el inicio de la pandemia,

No obstante, aunque ha dejado claro lo mucho que le gusta la camiseta, ha asegurado que no había sido una elección propia, pues se la ha elegido el equipo de vestuario del programa de Antena 3.

"Es lo que me ha elegido hoy la estilista. Los viernes siempre me pone así con vaqueros y camiseta, así que no he dado cuenta la camiseta que llevaba puesta", reconociía la conductora del espacio, dejando claro que no se había percatado del mensaje antes de que Revuelta se fijara en su camiseta. "¡Se acabó el debate!", decía entonces Griso, mirando a cámara, para zanjar el tema.