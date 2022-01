Susanna Griso reacciona ante la preocupación de la audiencia por su estado de salud: "Me he hecho la PCR"

Este lunes, Susanna Griso ha vuelto a formar parte de la parrilla de Antena 3 al frente de ‘Espejo Público’. Tras hacer un repaso de la actualidad, haciendo hincapié en la situación política, en cómo se encuentra La Palma a raíz de la erupción de Cumbre Vieja y en el aumento de contagios por coronavirus a raíz de la llegada de la variante ómicron, la presentadora ha dado paso a ‘Rivera y amigos’, espacio en el que Fran Rivera entrevista a rostros conocidos como Rafa Sánchez.

Tras analizar la entrevista que ha llevado a cabo el colaborador al cantante, la conductora del espacio ha continuado tratando los temas del momento y han puesto sobre la mesa la noticia sobre los presuntos abusos sexuales a una menor que pesan sobre el príncipe Andrés de Inglaterra. Para completar la información, el programa de Antena 3 ha realizado una conexión en directo con Emma Roch, una periodista de Vanity Fair.

Nada más entrar en directo, la invitada ha señalado el evidente resfriado que sufre Griso actualmente, ya que su voz se nota afectada. Antes de profundizar en el tema, la entrevistada se ha interesado por cómo se encuentra la periodista: “Buenos días, Susanna ¿Cómo estás?”. “Bueno… Con este trancazo que, de verdad, estoy harta”, ha reconocido la presentadora.









"No tengo nada más que un trancazo"



“Lo escucho perfectamente”, ha asegurado Roch, refiriéndose a que la voz de la presentadora se nota que está afectada por el resfriado. "Tengo que decir que soy una mujer perforada, aunque suena fatal esto. Pero, de verdad, que me he hecho todas las pruebas del mundo: PCR, antígenos y os prometo que no tengo nada más que un trancazo”, ha querido aclarar la comunicadora, dejando claro que ha cumplido con el protocolo del coronavirus y se ha hecho todas las pruebas necesarias para seguir ocupando su puesto de trabajo.

“Lo sabemos”, corroboraba Diego Revuelta. “Pero es que es un catarro muy pesado que tengo ahí enganchado", aseguraba la conductora del espacio de Antena 3. “Si no, no hubieras podido entrar porque entramos todos con antígenos”, ha reconocida una de las colaboradoras presentes en el plató, corroborando que la presentadora se encuentra bien y que todos se hacen una prueba de antígenos antes de entrar a plató.

De esta manera, la presentadora ha tranquilizado a la audiencia ante cualquier sospecha de que padeciese coronavirus. Esto se debe a que la variante ómicron se contagia con gran velocidad y es muy común que se camufle en un resfriado, por lo que la comunicadora ha querido aclarar lo que le pasaba para dejar claro que su congestión y su voz afectada no tenían nada que ver con el coronavirus.