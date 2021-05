Susanna Griso reacciona a la acusación de Vox y revela el motivo de la cancelación de la entrevista de Abascal

Este lunes, Santiago Abascal se vio obligado a cancelar el mitin que tenía previsto llevar a cabo en la Plaza de Los Reyes de Ceuta, después de que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) haya ratificado su prohibición. No obstante, mantuvo una convocatoria de prensa a las 20 horas en la Plaza de África. A pesar de ello, el líder de Vox tampoco pudo asistir a esta convocatoria por la presencia de varias personas dispuestas a agredirle, lo que provoco un despliegue de efectivos de la Policía Nacional. Como consecuencia, tuvo que hacer sus declaraciones en el interior del Parador Hotel La Muralla.

Un grupo de unas 50 personas intentaron acceder a la fuerza en el mencionado hotel, por lo que la policía tuvo que intervenir y frenar a quienes se encontraban a la salida del hotel donde estaba alojado Abascal. A raíz de esto, se ha tenido que hacer frente a numerosos daños materiales, pero solo lograron detener a uno de ellos. Los presentes intentaron acceder por el garaje, lanzaron huevos, palos y sillas contra la fachada y agredieron a las autoridades.

Ante esto, la policía tuvo que cargar contra los concentrados para detenerles tras dañar la puerta del Parador donde se encontraba Abascal para dar una rueda de prensa. Sin embargo, los enfrentamientos continuaron posteriormente en la Plaza de África, la que se encuentra frente al hotel, después de que la policía optara por efectuar varias cargas policiales para disolver a los concentrados.

Este suceso pasó anoche en torno a las 21:30 horas, por lo que todos los espacios informativos de la noche se hicieron eco, al igual que los de la mañana del martes. Nada más comenzar 'Espejo Público', Susanna Griso ha informado sobre lo sucedido y los tertulianos no han podido evitar dar su opinión ante lo sucedido. Como consecuencia, el equipo del programa tenía una entrevista programada con el líder de Vox mediante una conexión en directo.









“Santiago Abascal cancela la entrevista en 'Espejo Público'”

Ante de dar paso a la entrevista, los colaboradores se mostraron muy críticos con Vox por asistir a Ceuta a ofrecer un mitin. Una opinión que parecía compartir todo el equipo y lo que plasmaron a través de los rótulos. “Violentos enfrentamientos en Ceuta entre seguidores y detractores de Abascal”, se podía leer en pantalla. Unas palabras que han parecido enfadar a Vox.

Por este motivo, Abascal ha decidido cancelar su entrevista en el programa de Antena 3 pocos minutos antes de realizar la conexión, ya que considera que lo que han comentado en el espacio “son mentiras”. Así lo ha comunicado el propio partido a través de su cuenta oficial de Twitter.

“Santiago Abascal cancela la entrevista en 'Espejo Público'”, comenzaba informando el partido para, acto seguido, explicar el motivo. “Ante las mentiras permanentes que se están emitiendo”, señalaba. “La más flagrante: decir que los seguidores de VOX participaron en enfrentamientos. Hay que ser miserable para llegar a este nivel de manipulación”, zanjaba el partido liderado por Abascal, aparentemente molestos con cómo se habían tratado los hechos de Ceuta en el programa.

????@Santi_ABASCAL cancela la entrevista en @EspejoPublico, ante las mentiras permanentes que se están emitiendo.



La más flagrante: decir que los seguidores de VOX participaron en enfrentamientos.



Hay que ser miserable para llegar a este nivel de manipulación. pic.twitter.com/cp24UHMbvt — VOX ???? (@vox_es) May 25, 2021









La respuesta de Susanna Griso

Como consecuencia, cuando iba la entrevista a Abascal, la conductora del espacio de Antena 3 ha corroborado lo dicho por Vox en Twitter. “Santiago Abascal, el líder de Vox, nos iba a conceder una entrevista e íbamos a hablar de los incidentes que vivieron ayer en Ceuta porque ellos querían celebrar allí un mitin”, ha comunicado Griso. “Un mitin que no permitió la Delegación de Gobierno y que, luego, avaló el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía”, explicaba.

“Un rótulo que este programa ha puesto, en el que hablábamos de partidarios y detractores de Vox, ha molestado a la formación de Santiago Abascal y ha declinado concedernos esa entrevista”, reconocía la presentadora. “Lo digo porque igual están ustedes esperando que entrevistemos a Santiago Abascal y van pasando los minutos y ven que esa entrevista no se produce”, señalaba Griso.

“Yo hubiese preferido que, si a Santiago Abascal no le gusta un rótulo, me conceda la entrevista, me critique el rótulo y yo me defenderé porque creo que tengo argumentos para defenderlo. Pero, claro, el cancelar la entrevista sin más... Pues no sé. Ellos sabrán”, ha sentencido la presentadora de Antena 3. “Libertad de expresión. Hoy, los tres habéis considerado que no era oportuno convocar ese mitin. Ayer, por ejemplo, aquí, Paco Marhuenda consideraba que la Delgeación del Gobierno no tenía argumentos para cancelarlo”, se justificaba, defendiendo la opinión de los colaboradores.

Susanna Griso: "Santiago Abascal ha cancelado una entrevista porque le ha molestado un rótulo" pic.twitter.com/utXqza7qzn — TVMASPI (@sebas_maspons) May 25, 2021