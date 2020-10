Susanna Griso muy crítica con un programa de la competencia: "Muy sexista"

Este miércoles, durante el consultorio sexual que ofrece 'Espejo Público' como una de sus secciones, Lorena Berdún ha abordado el tema del peligro de que los menores accedan a la pornografía a través del móvil.

"No existe una buena educación sexual en la gente joven", afirmó Berdún. "En televisión hay programas en los que gente convive en una casa o hay programas en los que se conocen parejas... y eso, aunque esos niños no vayan a acceder a ese programa concreto, porque muchos padres dirán 'bueno, mis hijos no ven eso'... pero cuando le das un móvil, tienes acceso a memes, tienes vídeos, tienes resúmenes... ellos se enfrentan a eso, lo ven y dicen: 'ostras, pues así es como se relaciona una pareja", explicó la colaboradora. "Un niño no tiene la mente desarrollada para entender qué es la sexualidad", concluyó.

Es por esto por lo que Susanna Griso mencionó un programa concreto de Telecinco en el que ella observa este tipo de comportamientos: 'Mujeres y hombres y viceversa', el espacio de Mediaset presentado por Jesús Vázquez, en Cuatro, en el que sus protagonistas tienen citas con varias personas con el objetivo de "encontrar el amor".

Susanna Griso ataca 'Mujeres y hombres y viceversa'

"Hablamos de comportamientos muy sexistas, para dejarlo claro. De tronistas, de chicas eligiendo a un chico, de chicos eligiendo a una chica...", opinó Griso, mostrándose muy crítica con uno de los formatos más veteranos de su competencia.

"Y aparte de ser sexistas, que por supuesto lo son, cómo se relacionan emocionalmente. Cómo se hablan, si hay respeto, cariño... en estos sitios que hay convivencia ¿vemos amor? ¿vemos gente que convive en armonía? No", senteció la sexóloga, dejando claro que este tipo de espacios no hace ningún bien al desarrollo de los adolescentes.