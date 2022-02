Susanna Griso estalla contra una rusa por lo que dice del conflicto con Ucrania: "¿Eso lo justifica?"

Susanna Griso volvió a formar parte de la parrilla de Antena 3 al ponerse al frente de 'Espejo Público'. Tras hacer un repaso de la actualidad, haciendo hincapié en el aumento de contagios por coronavirus a raíz de la llegada de ómicron, el programa de Antena 3 dedicó gran parte del espacio a la guerra entre Ucrania y Rusia. Es por esto por lo que el programa se desplazó hasta Marbella para conocer la opinión de una mujer rusa y otra ucraniana respecto a la guerra iniciada por Rusia en territorio ucraniano.

"Es la guerra, con una palabra se dice todo. A mi país lo están bombardeando, lo están atacando, hay tanques que entran por todos lados, niños llorando, gente mayor que no puede levantarse de la cama... Es horrible", comenzaba diciendo la mujer ucraniana, visiblemente afectada.

No obstante, fueron las declaraciones de la mujer rusa lo que hizo perder los nervios a Griso. "Antes de expresar mi opinión, digo que soy antiguerra, antiviolencia y no hay nada que pueda justificar la sangre u otro tipo de acciones que pueden perjudicar personalmente a cualquier ciudadano de cualquier país", comenzaba diciendo la entrevistada.

A pesar de ello, la mujer se ponía de lado de su país y salía en su defensa: "Hay que escuchar las opiniones de las partes participantes, es decir, no solamente escuchar la parte de Ucrania, Europa...". Ante estas palabras, la conductora del espacio se mostraba totalmente sorprendida y se veía obligada a intervenir.

"Tiene una oportunidad maravillosa de defender la posición rusa que aquí no podemos defender y solo podemos condenar", soltaba la presentadora, aparentemente enfadada. Acto seguido, la mujer rusa quiso señalar que Putin acordó "el apoyo y la paz" en caso de acciones militares en las dos repúblicas recién nombradas independientes. "Que yo sepa, no ha habido ninguna agresión, ningún genocidio sobre ciudadanos prorrusos", le replicaba Griso.









"¿Qué justificación nos puede dar que sea creíble y decente?"

"Perdone, los tanques son rusos, la orden parte del Kremlin, ¿de qué me está hablando? Tenemos un despliegue de 190.000 soldados, artillería pesada... Con la intención de derrocar un gobierno soberano, ¿Qué justificación nos puede dar que sea creíble y decente?", seguía replicando la comunicadora, muy asombrada por la actitud de la entrevistada. Consciente de la reacción de Griso ante sus palabras, la señora quiso dejar claro que "la información no nos llega correctamente", por lo que se necesita un "poco más de información" con respecto a la posición rusa para hablar adecuadamente.

Tras este tenso momento protagonizado por la periodista y la señora rusa, Griso dio paso a la mujer ucraniana, quien no dudó en cargar contra Putin y aseguró que el Gobierno ucraniano era un "Gobierno nazi": "¿Es una broma o es un chiste? Es un Gobierno democrático, se elige Presidente cada cuatro años, no como en Rusia, que hace 20 años que está gobernando una persona y es una dictadura".

"Nos ha invadido Rusia injustificablemente, están bombardeando, y todo lo que están haciendo, eso sí es un genocidio. Todo es mentira, todo estaba preparado para justificarlo de alguna manera delante de su gente: 'Es que vamos a salvar a los rusos pobrecitos que viven en Ucrania'. Lo mismito que hizo Hitler en el año 1939. Así empezó la Segunda Guerra Mundial. Putin va a ir a por más, esto no va a terminar en Ucrania. Quiere más porque es un hombre que no es una persona, es un ser malvado, y yo no entiendo que tiene en la cabeza", soltaba muy indignada.