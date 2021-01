Susanna Griso entra en cólera contra el gobierno de Díaz Ayuso por la gestión de 'Filomena': "¿Somos idiotas?"

Desde el pasado jueves, la borrasca Filomena está en boca de todos. El fuerte temporal se ha convertido en el protagonista de todos los debates televisivos y de las conversaciones entre ciudadanos, dado que su llegada ha alterado la rutina diaria de los habitantes de la Comunidad de Madrid, Toledo, Albacete, Castellón… Tras un fin de semana de hacer muñecos de nieve, las calles han comenzado a congelarse y convirtiéndose en una pista de hielo, lo que es todo un peligro que impide caminar por la calle con facilidad.

Por este motivo, a todos los ciudadanos les preocupa cómo se podrá volver a la normalidad, ya que la capital está colapsada y congelada. Como consecuencia, el tema acaparó, este martes, el debate de ‘Espejo Público’. Susanna Grisocomenzó explicando a los espectadores lo sucedido los últimos días y cómo se encontraban las cosas ahora. Ante esto, los tertulianos comenzaron a debatir sobre quienes eran los responsables de la mala gestión que se ha llevado a cabo ante Filomena.

Tras escuchar a sus compañeros, la presentadora también quiso opinar al respecto y reprochó al gobierno de Isabel Díaz Ayuso que no avisara a los ciudadanos de que no cogieran los coches el viernes. “Había pronósticos por parte de todos los meteorólogos. Acertaron en la hora justa que la borrasca iba a llegar a Madrid… Desde la Comunidad de Madrid, y reparto culpas para todo el mundo, se debería haber pedido a las autoridades empresariales que cerraran los comercios a mediodía para que nos encontrásemos con trabajadores tuvieran que dormir entre cartones la noche del viernes al sábado”, comenzó diciendo, mostrándose algo enfadada por ello.

“Nos tratan como a niños"

Asimismo, la conductora del espacio de Antena 3 se mostró especialmente cabreada con Ángel Garrido, el consejero de Transportes de la Comunidad: “En la Comunidad de Madrid tenemos a un consejero de Transportes que comentó que no se dijo eso ‘para no espantar a la población’. ¿Somos idiotas los madrileños? ¿Los madrileños somos idiotas? Y me incluyo porque vivo aquí. ¿O se nos pueden decir las cosas como son?“, cuestionaba Griso muy alterada.

“Nos tratan como a niños. ‘Es que no les queríamos asustar’. Los señores gobernantes, que para eso cobran, nos tenían que haber dicho que a partir de las cinco de la tarde no tendría que haber gente en la calle. Salgan del trabajo a las dos del mediodía o antes si pueden”, se quejaba la periodista, dejando claro que opina que, al saber lo que iba a suceder, podrían haber tomado medidas con más antelación para evitar el colapso que nos dificulta el recuperar nuestra rutina y volver al trabajo.