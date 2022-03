Susanna Griso cuenta su experiencia personal viviendo en un búnker: "Era asfixiante"

Susanna Griso volvió a formar parte de la parrilla de Antena 3 al ponerse al frente de 'Espejo Público'. Tras hacer un repaso de la actualidad, haciendo hincapié en los contagios por coronavirus a raíz de la llegada de ómicron y la situación política, el programa de Antena 3 dedicó gran parte del espacio a la guerra entre Ucrania y Rusia. Entre las imágenes que se están compartiendo del conflicto, llama la atención que muchos ucranianos se encuentran refugiados en búnkeres situados dentro de sus propias casas ante los ataques de las fuerzas rusas.

Sin embargo, esta es una construcción que se convirtió en algo habitual para los propietarios del país. Dada la situación, esta idea cada vez va cobrando más interés para los españoles y otros países donde no es normal encontrarse este tipo de refugios en las viviendas. Este tema fue comentado en el programa de Antena 3 y la presentadora quiso compartir una experiencia personal que vivió dentro de estas construcciones.

Tal y como cuenta la periodista, cuando tan solo tenía 12 años, viajó a Ginebra (Suiza) para participar en un curso de baile e interpretación y la alojaron, junto al resto de sus compañeros, en un refugio nuclear durante 15 días. "Me fui a dar un curso de baile e interpretación a Suiza, Ginebra. Nos instalaron, a todos los alumnos, en un búnker nuclear. Estuvimos ahí 15 días", recordaba la comunicadora.









"Estaba muy sorprendida"



"Como no me lo habían dicho previamente, al principio, estaba muy sorprendida", revelaba la conductora del espacio. "Al principio era muy agobiante, muy estresante... Tienes que pasar por esas duchas... No te duchaban evidentemente, pero estaba todo prevista para que, en caso de una amenaza nuclear, tuvieses las medidas para desinfectarte", comentaba Griso, dejando muy sorprendidos a sus compañeros.

"Ellos los reciclan, hacen un uso tipo albergue para congresos y situaciones de este tipo", contaba la presentadora, dejando claro que ella se sorprendió mucho en ese momento, pero que es algo habitual el "reciclar" ese tipo de búnkeres para visitas importantes en los países donde suelen contar con este tipo de construcciones.

"Es algo que hacen los países ricos si te das cuenta. Si hay una amenaza nuclear, una guerra nuclear, moriría tres cuartas partes de la población mundial, que no tienen derecho a tener un búnker. Yo entre ellos, que no tengo un búnker en mi casa", opinaba por su parte el colaborador Francisco Marhuenda. "Yo tampoco", reconocía Griso.