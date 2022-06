Susanna Griso corta Espejo Público por el mal rato de Juanma Moreno en plena entrevista:"Me va a dar un vahío"

Este jueves, Susanna Griso volvió a formar parte de la parrilla de Antena 3 al ponerse al frente de 'Espejo Público'. Tras hacer un repaso de la actualidad, haciendo hincapié en la situación política, el aumento de contagios por coronavirus y la invasión de Rusia a Ucrania, la presentadora daba paso a la entrevista del día. La presentadora realizó una conexión en directo con Juanma Moreno, candidato del PP y actual presidente en funciones de la Junta de Andalucía.

Tan solo quedan tres días para que los andaluces acudir a las urnas para votar en las elecciones autonómicas de Andalucía. Por el momento, teniendo en cuenta los resultados de las encuestas, parece que Juanma Moreno sigue siendo el favorito. Como consecuencia, el político conectaba con el programa de Antena 3 para hablar sobre las elecciones y lo que pretende que suceda si sale elegido por los ciudadanos.

Antes de comenzar la entrevista, la conductora del espacio de Antena 3 señaló uno de lo carteles electorales de Moreno, ya que anima a los andaluces a votar a pesar de la ola de calor. "Días de playa hay muchos, pero solo uno para seguir avanzando", se podía leer en el cartel. Ante esto, el candidato del PP reconoce que teme que por el calor los andaluces prefieran no ir a votar.

Acto seguido, la presentadora puso sobre la mesa la condición de Vox de apoyar su investidura solo si forman parte del Gobierno, como ya plantearon en Castilla y León. "¿Con cuántos diputados se presentaría usted a la investidura sin pactar con nadie?", quiso saber Griso al respecto. "Cuanto más cerca esté de los 55 escaños, más posible va a ser que tengamos un gobierno fuerte sólido y en solitario con los andaluces. Ese es el gran objetivo", apuntaba Juanma Moreno, haciendo referencia a que quieren un gobierno sin Vox.ç





"Que lo sepas"

A raíz de esto, Moreno ha señalado la "amenazadora" postura de Vox, ya que le sorprende porque "no creen en la institución de la Junta de Gobierno, en el autogobierno, ni en el estatuto de autonomía". "Noto en la calle que estamos cerca de esa mayoría suficiente que nos permita gobernar en solitario", afirmaba el político muy positivo y optimista con alcanzar la mayoría absoluta.

"Si le parece hablamos el próximo lunes", le planteaba la conductora del espacio de Antena 3 al entrevistado antes de despedirse. "Vamos a intentarlo, a ver si podemos hablar el lunes, pero me gustaría hablar el lunes con buenas noticias", asentía él, afirmando que volverían a hablar la semana que viene tras conocer los resultados.

Sin embargo, antes de despedirse, Moreno aportaba un toque de humor a la entrevista y confesaba a la periodista lo que había supuesto para él ser entrevistado para 'Espejo Público'. "Por cierto, que sepas que mi equipo ha tenido la grata idea de ponerme en este exterior precioso de la ciudad de Sevilla pero me están matando", soltaba de pronto, entre risas. "Por el calor, ¿no?", se interesaba la presentadora.

"No te puedes imaginar Susanna, aquí con la chaqueta puesta me caen los sudores por la espalda. Un calor. Los voy a coger ahora y voy a ajustar cuenta con ellos porque queda muy bonito, pero a mi me va a dar un vahío", aseguraba el entrevistado. "Lo estaba pensando que el sitio es maravilloso pero el calor tiene que ser a esta hora, estamos en treinta y pico largos", reconocía Griso. "Le libero candidato, le libero para que se refresque", zanjaba la periodista.