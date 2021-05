Susanna Griso confiesa el peor momento que vivió presentando el informativo de Antena 3: "Empecé a gritar"

Este miércoles, tras informar de todos los sucesos de la actualidad, Susanna Griso ha dado paso a la sección dedicada a la crónica social de 'Espejo Público'. Durante la tertulia, los colaboradores del programa comenzaron a contar anécdotas sobre los lugares más extraños en los que se han quedado atrapados. Este tema ha surgido a raíz de la noticia que afirmaba que 22 personas habían tenido que ser rescatadas de una montaña risa en Fénix (Arizona).

Ha sido entonces cuando la conductora del espacio de Antena 3 ha contado que se quedó encerrada en un ascensor, aunque fue durante poco tiempo. Asimismo, ha confesado que también se quedó atrapada en el baño de las instalaciones de Antena 3 cuando presentaba los informativos. El hecho ha resultado ser tan llamativo para sus compañeros, que la comunicadora lo ha narrado con todo lujo de detalles.

En primer lugar, una de las colaboradoras ha contado que ella se quedó atrapada en el baño de una discotecta durante bastante tiempo. Una anécdota que hizo recordar a la presentadora uno de los peores momentos que vivió cuando se encontraba al frente de los informativos. "Yo he estado en ascensores, en algún huevo de estos para ir a esquiar y tal, pero eso no tiene ninguna épica, pero me quedé encerrada en el baño que hay al lado del plató de informativos a 30 segundos de arrancar el informativo de las tres", ha desvelado la periodista.

"Lo presentaba yo sola, con lo cual no había alternativa, no había plan B", ha explicado Griso, dejando claro que lo peor del espisodio no fue que se quedase encerrada, ya que estuvo a punto de no llegar a presentar el espacio en directo. "Me quedé encerrada porque no funcionaba la puerta, el pestillo y tal, algo ahí falló", ha narrado la comunicadora para aclarar el motivo por el que no pudo salir.





"Tuvieron que echar la puerta abajo"

"Empecé a pegar gritos y me oyeron de los gritos que empecé a pegar y tuvieron que echar la puerta abajo porque no daba tiempo a arreglarla. Entonces, yo me subí al váter, apártate, me subí al váter así, entonces tiraron la puerta", ha contado la periodista para explicar cómo fue rescatada de los baños de Antena 3, mientras se subía a la silla del plató para simular cómo fue el episodio.

"Entonces, entré en el plató como si no pasara nada, 'muy buenos días'", ha concluido la presentadora, provocando las risas de sus compañeros. "Se acuerda Roberto", ha señalado ella. Roberto Brasero presenta el tiempo y ya compartía las instalaciones con Griso en aquel entonces, por lo que recordaba el momento a la perfección.

Es por esto por lo que el colaborador ha podido corroborar la historia de su compañera y ha contado cómo lo vivió él. Según Brasero, la espera de Griso se vivió con mucha tensión, ya que nadie sabía donde estaba y el equipo de los informativos empezaron a buscarla por todas las instalaciones de Atresmedia."5 minutos, 3 minutos... Y no aparecía... Y ya se empezaban a escuchar los golpes desde el baño", ha corroborado Brasero.