Susanna Griso confiesa cómo es su verdadera relación con Ana Rosa tras las cámaras: "Hemos tenido peleas"

Ana Rosa Quintana lleva años manteniendo su puesto como la reina de las mañanas al frente de 'El Programa de Ana Rosa'. El mes de abril terminó con un 16,2% de share, seguido de 'Espejo público' con un 15% de cuota y 'Al rojo vivo' con un 12,9%. Es por esto por lo que siempre se ha hablado de una rivalidad entre Ana Rosa Quintana y Susanna Griso, dado que llevan años luchando por el liderazgo. Por este motivo, gran parte de la audiencia se sorprende cuando dejan ver que mantienen una buena relación tras las cámaras. Así lo dejó caer Griso cuando confesó que se envía mensajes con Quintana para saber cómo se encuentra tras estar de baja por el cáncer de mama que sufre.

"Se ha querido vender una guerra entre nosotras que da mucho morbo y, en realidad, no existe", comienza explicando la conductora del espacio de Antena 3 en una entrevista para 'Yo Dona'. "En lo profesional, nuestros programas son muy distintos. En lo personal, el hecho de que seamos dos mujeres probablemente ha potenciado el relato de la confrontación y se ha jugado mucho con ello", se lamenta la periodista.

"Se nos ha comparado en multitud de ocasiones, pese a que nuestras trayectorias no tienen nada que ver porque yo he hecho toda mi carrera en informativos. Se ha forzado ese enfrentamiento y a nosotras siempre nos ha hecho mucha gracia", reconoce la presentadora, hablando también por parte de Quintana.

Es por esto por lo que reconoce que ellas siempre han bromeado con esto. "Ahora nos vemos menos, pero hubo una época en la que nos juntábamos a comer las dos y, a veces, también Mariló Montero, María Teresa Campos y Concha García Campoy. Las reinas de las mañanas... Era muy gracioso", recuerda, dejando clara la buena relación que mantienen desde sus comienzos.









"Ana Rosa y yo siempre hemos llevado la competencia con mucha elegancia"

No obstante, reconoce que en lo profesional existe una rivalidad que se queda a un lado cuando se apagan las cámaras. A pesar de ello, siempre lo han llevado de manera muy natural y no han dejado que le afecte en su relación personal: "Ana Rosa y yo siempre hemos llevado la competencia profesional con mucha elegancia, aunque eso no quita que en un momento dado hayamos tenido peleas.Sobre todo con las guerras de los pinganillos por meter antes al mismo protagonista, pero son cosas del directo y parecen mucha más bronca de lo que son en realidad".

Por otro lado, "no le preocupa" que especulen con su ideología política y se refieran a ella como "roja" o "facha": "Me lo tomo como una buena señal: si los dos extremos me critican, es que algo estoy haciendo bien. No me preocupa. Es un ejercicio que he aprendido con los años, abstenerme de las redes sociales y endurecerme. Los haters me afectan poco y las críticas más graves ya me las hago yo sola. Me da igual lo que digan de mí".

Al igual que asegura que también ha sido víctima del machismo a lo largo de su trayectoria profesional: "Sufrí muchos micromachismos al principio. Todavía hay veces que te preparas a conciencia una entrevista y lo que queda es lo bien que te sienta el traje". "Soy feminista, lo que no entiendo es que alguien no lo sea. Eso, en un mundo donde el machismo es imperante y sigue habiendo tantas desigualdades, no me cabe en la cabeza, pero aún tengo que hacer mucho trabajo pedagógico y explicar demasiadas veces que no es el antónimo de machismo", sentencia la periodista.