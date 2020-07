La surrealista visita del Abel Caballero, alcalde de Vigo, a 'Sálvame'

Mucha gente se puede preguntar qué tienen que ver el alcalde de Vigo con 'Sálvame'. Durante el estado de alarma, el programa de Telecinco sí hizo entrevistas con función social a políticos y expertos, pero esa etapa ya ha sido olvidada entre culebrones, broncas y montajes.

Así que extraña ver al mediático edil de la ciudad gallega, Abel Caballero, en el plató del programa de crónica rosa por excelencia. Sin embargo todo tiene un sentido más que justificado. 'Sálvame' celebraba el cumpleaños de Carlota Corredera, quien en su día fuese directora del programa y ahora presentadora ocasional en sustitución de Jorge Javier Vázquez y Paz Padilla.

Por este 46 aniversario, sus compañeros de programa han querido prepararle una sorpresa muy especial. En concreto la sorpresa era la felicitación en persona de Abel Caballero, alcalde de su ciudad natal y a la que tanta devoción tiene.

“¿Pero qué haces aquí, alcalde?". Carlota Corredera y su sorpresa por su cumpleaños https://t.co/S2284iDlov — Sálvame Oficial (@salvameoficial) July 21, 2020

La especial felicitación de Abel Caballero

A lo largo de todo el programa, los compañeros han ido dando pistas a la presentadora sobre su sorpresa. "Es un ser de luz", bromeaba Kiko Matamoros haciendo referencia a la obsesión del alcalde vigués de convertir su ciudad en la capital de la Navidad con un alumbrado fuera de lo normal.

En un momento dado, David Valldeperas, director del programa, tapaba los ojos de su presentadora y daba paso al Abel para que entrara al plató sin que Carlota lo viese: "Ha salido a las 6 de la mañana de Vigo, ha tenido un día muy complicado, pero ha aceptado estar aquí para felicitarte", le comenzaba contando.

Abel Caballero felicita a Carlota Corredera en 'Sálvame'Mediaset España

"Ay, muchas gracias. ¿Qué haces aquí? ¿Cómo te ha liado esta gente?", preguntaba muy sorprendida la presentadora al ver a Caballero, no tardando en emocionarse. "Vengo a felicitarte el cumpleaños, en mi nombre y en el de toda la ciudad. Te lo mereces. Eres una mujer extraordinaria y te queremos. No te canto el 'happy birthday' porque...", bromeaba el edil socialista de Vigo.

En ese momento sonaba en el programa unas gaitas de fondo, muy gallegas ellas, y también se podían ver imágenes preciosas de la ciudad gallega en la pantalla. Carlota no podía evitarlo y afirmaba que "hay gente que me dice que soy muy pesada", haciendo referencia a las veces que menciona a su ciudad. "Un poquito sí", le afirmaba Patiño.

"Tengo siempre a Vigo en la boca y la gente me para diciéndoles que les emociona ver a una niña de la ciudad que ha trabajado y estudiado para llegar hasta aquí", decía la presentadora que recientemente ha sido nombrada como 'viguesa distinguida'. ". "Para mí esto es como tocar el cielo, no hay reconocimiento más bonito y ese día será uno de los más felices de mi vida, un día en el que las ausencias van a pesar, como la de mi padre, que fue uno de los que me inculcó el viguismo. Para mí que esté Abel es como tener un trozo de mi casa aquí", terminaba orgullosa y emocionada Carlota ante esta sorpresa.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR

El Pleno Extraordinario de Vigo nombra a los Vigueses Distinguidos de la edición 2020

La contundente respuesta del equipo de 'Sálvame' a los detractores del programa