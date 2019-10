La contundente respuesta del equipo de 'Sálvame' a los detractores del programa

Hace unos días, el Tribunal Supremo se llevaba por delante a uno de los concursos más famosos de Telecinco: 'Pasapalabra'. El programa presentado por Christian Gálvez, y Mediaset, tuvieron que reaccionar rápidamente y la solución más sencilla y más oportuna fue alargar 'Sálvame' una hora más, llegando a las cinco horas, con una nueva edición del programa vespertino, denominada 'Banana'. Los críticos no han tardado en pronunciarse al respecto y Carlota Corredera tampoco se ha quedado callada.

La presentadora de 'Sálvame' ha comenzado su discurso apelando a los que han criticado negativamente la decisión: "No nos quejamos de nada. Hay gente que dice que por qué nos quejamos cuando tenemos un chollo de trabajo. Dicen que somos unos sinvergüenzas y unos privilegiados, pero así es la vida".

"Nuestro trabajo no es ningún chollo"

"No bajamos a la mina ni doblamos el lomo recogiendo fresas. Yo respeto el trabajo de todo el mundo. Hay gente que trabaja por cuatro euros en este país y es una vergüenza. Les aseguro que nuestro trabajo no es ningún chollo", ha explicado Corredera.

Y ha aprovechado para bromear sobre la situación y ha hecho referencia a la longitud del espacio presentado por Jorge Javier Vázquez, Paz Padilla y la propia Carlota Corredera: "Hay gente que antes no nos veía y que ahora está conociendo el programa", ha comentado en un tono jocoso.

El día del estreno de 'Sálvame banana', el miércoles dos de octubre, la nueva edición del programa vespertino de Mediaset ha conseguido congregar a 2.138.000 espectadores frente a la pantalla (19% de 'share'), un récord de audiencia respecto al 18'8% de cuota de pantalla de 'Pasapalabra'.

Sin embargo, el efecto sorpresa ha durado poco y este jueves, tres de octubre, el 'share' ha bajado hasta un 14'8% y ha reunido solo a 1.551.000 televidentes frente al líder de la franja horaria, '¡Boom!', que han visto una media de 1.582.000 espectadores (15% de cuota de pantalla).

El concurso vespertino ha dado su adiós 'definitivo' este martes, uno de octubre, con una última entrega el uno de octubre después de la decisión del Tribunal Supremo de cesar la emisión del programa de Telecinco. 'Sálvame banana', programa recomendado a mayores de 16 años, se ha empezado a emitir el miércoles a partir de las 20.00 horas hasta las 21.10, cuando ha comenzado el informativo de Pedro Piqueras.

El magacín de la tarde de Jorge Javier Vázquez, Carlota Corredera y Paz Padilla ya tiene una longitud de cinco horas, una más que antes. La producción de 'Pasapalabra' no se ha detenido a pesar de la sentencia, según ha confirmado el presentador de 'Pasapalabra' en una entrevista concedida a 'Okdiario': "A mí hasta ahora no me han avisado de nada. Yo sigo grabando programas y además tengo un calendario bastante avanzado de grabaciones".

Este adiós puede ser temporal, ya que todavía cabe la posibilidad de que la productora Objetive Game Group, propietaria de los derechos del espacio de la BBC, y Mediaset lleguen a un acuerdo económico para volver a emitir 'Pasapalabra' en Telecinco tras un parón que no se sabe cuánto durará: "No creo que lo quiten, pienso que todo se va a solucionar muy pronto. Yo eso es lo que espero. Nosotros seguimos grabando y hay normalidad absoluta en el programa. Imagino que Telecinco ya estará en conversaciones con la productora, así que de momento no me preocupa nada de lo que está pasando. No quiero hacer declaraciones sobre este tema y prefiero esperar a ver qué pasa al final. No estoy alarmado", ha expresado el hasta ahora presentador del concurso de Telecinco.