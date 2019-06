'Supervivientes': las aplaudidas palabras de Omar Montes contra Colate

Colate vuelve a estar en el punto de mira de una nueva discusión por la comida, en 'Supervivientes 2019'. Esta vez ha sido Omar Montes el que le ha llamado la atención.

Quien fuera el novio de Chabelita había apostado por cocinar el poco arroz que quedaba, porque no quería que se echara a perder: "Hay comida buena, pero hay poco arroz. Habría que echar el arroz que hay y las lentejas dejarlas para mañana". El padre del hijo de Paulina Rubio, por su lado, pensaba que era mejor comerse solo el pescado y el marisco y hacer el arroz al día siguiente: "¿Pero has visto lo que hay? Ahí solo hay para dos cucharadas. Mejor vamos a poner marisco y pescado a la sopa. Hay que dejar algo para mañana y no vamos a dejar el pescado y el marisco".

"Mónica, no seas veleta"

Omar y Mónica Hoyos han añadido el arroz a la sopa y, cuando el cantante no estaba atento, la actriz y Colate han empezado a sacarlo de la olla, en la que estaban cocinando la sopa. "Deja un poquito para que tenga algo", ha dicho el empresario. En ese momento, Montes ha estallado: "No, déjalo. Lo voy a quitar todo. Hasta que no quite cada uno de los granos de arroz que hay en esta olla, aquí no se cocina. Habéis quitado todo el arroz, cuando yo me he despitado, como si fuera yo gilipollas. Ahora quedará para mañana. ¡Ale! Agüita solo".

"Si quedáis todos en que lo sacáis yo lo saco", ha puntualizado Hoyos. "¿Cómo que todos? Mónica, no seas veleta. O vas a un lado o vas a otro", ha expresado, indignado, Omar. "Pues díselo a Colate", ha contestado Mónica. "Ni un grano se va a comer. Y, como me enfade, no se comerá ni la sopa. ¿Queréis ver como no se come ni la sopa? ¿Sí?", ha preguntado el cantante. "Pues a ver. ¡Venga! Sí", ha animado la intérprete.

"De mí no se ríe nadie"

Ha sido entonces cuando el que fue yerno de Isabel Pantoja ha tomado las riendas de la olla: "No se va a comer la sopa. ¿Creeis que soy tonto? De mí no se ríe nadie. Os habéis puesto a sacar el arroz. Aquí no hay nadie que tenga más huevos que yo. Se ha acabado la cena. No me gusta la manipulación". La cena ha continuado, pero esta vez con la tonadillera y Montes de cocineros: "Yo suelto la olla si tú haces la cena conmigo, Isabel".

Ha explicado el motivo de su postura en la gala del 13 de junio y ha hecho referencia a la gran bronca entre Pantoja y Colate, en la que él se posicionó desde el principio del lado de la intérprete de 'Hoy quiero confesar': "No me reconozco, porque soy todo amor y bondad. Aquí me estoy animalizando. Hace días, yo quería que nos comieramos unos peces y se caducaron, porque Colate decidió que no se iban a comer. No tengo por qué acatar órdenes de nadie y más sabiendo que esa comida no nos la íbamos a poder comer, al día siguiente, porque no iba a haber fuego".

A excepción de Colate, todos los compañeros del grupo de los señores le han dado la razón: "El argumento es totalmente válido, a pesar de las formas", ha sentenciado Albert. "Si lo hubiera sabido, me hubiera comido la pizza, en vez de recoger la leña, porque se han quedado en la playa dos troncos enteros", ha espetado la tonadillera.