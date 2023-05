“Supergarcía”, una historia radiofónica convertida en visual

Dice José María García que no se ha decidido a contar su historia hasta que alguien no le ha prometido que el resultado “no iba a ser adulador sino fiel a la verdad”. De hecho, el primer visionado le hizo pensar lo peor de los dos creadores, Charlie Arnaiz y Alberto Ortega, aunque su hijo mayor le hizo entrar en razón y verlo con objetividad.

Y es que para esta docuserie, que se estrena en Movistar Plus+ el próximo 29 de mayo, se ha contado con todo el que ha querido hablar. No sólo con el propio José María García. Y eso que muchos han declinado la oferta. El resultado son tres capítulos, de una hora de duración cada uno, para los que el periodista deportivo ha estado grabando cuatro intensos días en una fábrica de botones ubicada en Leganés y en el pueblo que considera su verdadera patria, muy cerca de Luarca, en Asturias.

Para transformar en visual una historia puramente radiofónica se ha echado mano de las cientos de cajas que el periodista deportivo atesora en un almacén a las afueras de Madrid y en las que, en palabras de los directores de esta serie, “te puedes encontrar de todo. Desde trofeos y contratos hasta una máquina de afeitar”.

En estos capítulos no sólo se hace un repaso por las muchas polémicas que protagonizó en sus batallas en las ondas, sino que también hay tiempo para descubrir al José María García más personal. A ése que se perdió el nacimiento de su primer hijo “porque estaba con el Real Madrid en Múnich”, o al que dejó en el hospital a su mujer con un esguince porque un “taxista entró gritando que estaban a tiros en el Congreso”, recuerda.

Tampoco se olvida de todas las veces que tuvo que salir escoltado por la Policía y la Guardia Civil de un campo de fútbol, ya fuera en Madrid, Burgos o Las Palmas, por sus comentarios retransmitiendo los partidos desde su cabina de radio. O cómo sus hijos “tuvieron que irse a estudiar a América por las constantes amenazas de secuestro que recibíamos”.

Ahora, 22 años después de que se apagara su micro, dice que regresa sólo para estos tres capítulos aunque, “un periodista siempre es periodista” y a pesar de que no tenga muchas ganas de volver al primer plano, “uno nunca sabe lo que puede pasar”. Y eso que, según confiesa, aún anda tocado de un fuerte golpe en la cabeza que se dio hace tres meses al intentar coger el periódico de la mesita de noche. El incidente le provocó dos coágulos de sangre cerca del cerebro y tener que ser operado de urgencia.

Un bache más que no le impide seguir fantaseando con los temas de actualidad que llevaría en su programa, de seguir en activo, disfrutar de sus nietas lo que no ha podido disfrutar de sus hijos y esperar con ilusión que los médicos le dejen hacer algo más de los 20 minutos diarios de deporte que le permiten. Y confiando también en que esta serie documental pueda arrancar “más de una vocación periodística” y revivir una etapa que forma parte de la memoria colectiva de millones de personas que ”todavía me paran por la calle, a pesar del tiempo que ha pasado”.