Suena el himno de España y en la televisión pública vasca se burlan del acto de cierre de la morgue de Madrid

La ministra de Defensa, Margarita Robles, quiso este miércoles transmitir un mensaje de consuelo a los familiares de los fallecidos por coronavirus que fueron trasladados a la morgue provisional instalada en el Palacio de Hielo de Madrid, que se clausuró ayer ante la bajada en el número de muertos por esta enfermedad. "Lo único que puedo decir, ya sé que no es un consuelo, es que quienes han estado en este palacio, estos hombres y mujeres que han fallecido, no han estado solos. No les hemos podido salvar la vida pero que sepan que, por parte de nuestras Fuerzas Armadas, de la UME, del Ejército de Tierra, siempre han estado con ellos", dijo la ministra con una notable emoción. Un discurso muy emotivo que ha arrancado el aplauso de buena parte de la clase política y de los medios, como es el caso de Carlos Herrera.

En su monólogo de este jueves, el comunicador ha señalado que "la ministra Margarita Robles nos recordó que no todo el PSOE está perdido. "Margarita Robles salvó ayer la dignidad del PSOE como partido. Además, dijo esas palabras flanqueada por Isabel Díaz Ayuso y José Luis Martínez Almeida, dos del PP. Son posiblemente los tres políticos que más han crecido durante esta pandemia, por gestión y por actitud", ha concluido Herrera. En ese mismo acto sonó el himno español como homenaje a los fallecidos y también para los efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME) y el Ejército de Tierra que han colaborado en esta ardua tarea.

LA "ACTITUD SECTARIA" DE XABIER LAPITZ

Pero este homenaje a los muertos por el coronavirus y a los que, como dijo ayer la ministra, han estado junto a ellos en el final no ha sido plato de buen gusto para todos. Así lo dejó ver el periodista Xabier Lapitz, Director y presentador del programa En Jake en la televisión pública vasca. El periodista se mostró molesto por la escenografía usada para la clausura de la morgue. "Tuvieron que habilitar una morgue especial en el Palacio de Hielo porque no les cabían los muertos, literalmente, en las morgues oficiales que tenían. ¿Hay que hacer un acto para clausurar la morgue de este pelo? Palacio de hielo, pues podría ser la alineación de hockey. Es un palacio de hielo que ha sido, por desgracia, un almacén de muertos. ¿Hace falta esto para la clausura de una instalación excepcional? ¿El himno de España, los militares, la ministra de Defensa, la que llevaba la cuenta del perro de Esperanza Aguirre (en referencia a Isabel Díaz Ayuso)? ¿De verdad es necesario", dijo en directo ante el silencio cómplice de sus tertulianos.

Ciudadanos no ha dudado en criticar las palabras de Xabier Lapitz de forma pública a través de las redes sociales y ha pedido explicaciones a la televisión pública vasca. "Desde Ciudadanos Euskadi denunciamos la actitud sectaria y de aversión al himno de España mostrada por el director Xabier Lapitz durante su programa ¿Hace falta "esto" en la TV pública de todos los vascos? Lo que hace falta es menos odio y más respeto", han dicho desde la formación naranja.

El colectivo de víctimas de terrorismo COVITE también se ha dirigido directamente a Lapitz: "Si los muertos fueran vascos y les hubieran bailado un aurresku de honor, ¿diría ud. lo mismo, Sr. Lapitz? Desprende odio hasta con los muertos porque no son sus muertos. Indigno que diga estas cosas desde el altavoz que le proporciona la televisión pública vasca"

