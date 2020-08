El sorprendente mensaje a cámara de Andrea Levy para Iglesias: “Hola, no sabemos dónde estás”

La imputación de varios miembros de Podemos por presunta malversación y administración desleal no deja de generar repercusión y opiniones varias durante esta semana. El resto de la clase política no ha dudado en criticar con dureza al partido de Pablo Iglesias. Es el caso de Andrea Levy, quien de hecho ha protagonizado una intervención televisiva cuanto menos curiosa en ‘Al Rojo Vivo’.

El sorprendente mensaje a cámara de Levy para Iglesias

La concejala de Cultura del Ayuntamiento de Madrid es tan crítica con este tema como el resto de miembros de su partido, el PP: ha llegado a reconocer que a Iglesias “le ha comido la lengua el gato”. De ahí que el periodista encargado de entrevistarle para el programa matinal de La Sexta haya querido saber qué ha llevado a Levy a realizar esa afirmación.

Ha sido entonces cuando la política popular ha dejado de mirar al reportero. Entonces, ha posado sus ojos fijamente en la cámara para dedicarle un mensaje personalizado al líder de Podemos y vicepresidente segundo del Gobierno. El momento no ha tenido desperdicio.

“Pues desde aquí le mando un saludo a Pablo Iglesias: hola, Pablo Iglesias, no sabemos dónde estás, no sé si es que está viendo en bucle Juego de Tronos y así está callado y no quiere responder ante las acusaciones de financiación ilegal de su partido”, ha comenzado, pisando fuerte, Levy.

“Pero un vicepresidente del Gobierno debe dar la cara, no puede esconderse más, porque es un tema grave. Está salpicando al Gobierno de España, está salpicando al presidente del Gobierno, que fue quien lo nombró. No entendemos que esté callado y se haya autoimpuesto una ley del silencio en Podemos. Así que un saludo y le animo a salir a dar explicaciones a Pablo Iglesias, vicepresidente del Gobierno”, ha añadido después.

Las críticas de Levy para Podemos y su máximo exponente no han cesado entonces. En su momento, Iglesias “pedía explicaciones desde su atalaya moral y ética” al PP cuando la trama Gürtel salpicó a la formación que encabeza Pablo Casado. Lo que lleva a Levy a no comprender que ahora “ejerza la ley del silencio y el blindaje dentro de su propio partido”.

“La corrupción en un partido de izquierda es igual de corrupción. Y hay que dar la cara, señor Iglesias, dé ejemplo. Porque lo que está haciendo ahora de escurrir el bulto, igual que hace el presidente del Gobierno, desde luego no es beneficioso para la política. Si venía a asaltar los cielos, no se acomode en el sillón de Moncloa y seguramente tampoco en el banquillo”, ha aseverado también directamente a Iglesias.

▶ @ALevySoler a Pablo Iglesias: ¿le ha comido la lengua el gato?, ¿qué es lo que oculta?, ¿qué es lo que no quiere explicar a los españoles? pic.twitter.com/MOTgqrz6OR — Partido Popular (@populares) August 13, 2020

'La caja B' de Podemos

El titular del Juzgado de Instrucción número 42 de Madrid, Juan José Escalonilla, ha imputado también a Podemos como persona jurídica en la causa que investiga la financiación del partido tras la denuncia presentada por el abogado despedido José Manuel Calvente por posible malversación y administración desleal, entre otros posibles delitos.

Según ha podido saber Europa Press, el magistrado tomó esta decisión después de escuchar a Calvente en sede judicial el pasado 29 de julio. También ha imputado a Juan Manuel del Olmo, secretario de Comunicación de Podemos y responsable de las campañas así como un estrecho colaborador de Pablo Iglesias, además de al tesorero y la gerente del partido, Daniel de Frutos y Rocío Esther Val, respectivamente.

Calvente explicó a Europa Press que Mónica Carmona, otra antigua letrada del partido, y él mismo estaban realizando una investigación interna por posibles irregularidades contables en Podemos cuando fueron despedidos el pasado mes de diciembre.

Irregularidades que, según su versión, habrían consistido en gastos sin justificar o no previstos en los presupuestos del partido o también sobresueldos. También dirige sus sospechas contra la Neurona Comunidad S.L., empresa de comunicación política que ha trabajado en varias campañas electorales de Podemos.

El exabogado de Podemos presentó denuncia en Barcelona por estos hechos y fue remitida después a los juzgados de Madrid por ser los competentes para investigar. El instructor citó al abogado para que se ratificara en una comparecencia que duró casi tres horas y media.

Un día después, Escalonilla dictó varios autos en los que imputó al partido como persona jurídica y a varios dirigentes del mismo. También requirió abundante información y documentación tanto a Podemos como a organismos públicos, al grupo de policía judicial, al Tribunal de Cuentas, al Registro Mercantil, al Registro de Cooperativas de Madrid y a entidades financieras.

A raíz de todas estas diligencias, la representación legal de Podemos ha dirigido un escrito al instructor en el que solicita la nulidad de las mismas alegando que el juzgado sólo le ha proporcionado "los primeros 41 minutos y 52 segundos" de la comparecencia que prestó Calvente el 29 de julio, a pesar de que en realidad la declaración se alargó casi tres horas y media.

Para Podemos, mantener las actuaciones acordadas sin haberle facilitado la totalidad de la comparecencia de Calvente, pues en ella se basan los autos dictados por el juez, genera "una evidente indefensión al no poder esta parte verificar lo practicado en su integridad en dicha declaración a los efectos de ulteriores recursos, de declaraciones testificales o de las personas investigadas, entre tantas otras diligencias que puedan practicarse".