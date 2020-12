La sorprendente confesión de Inma Cuesta que deja atónito a Pablo Motos en 'El Hormiguero': "Los robo"

Este miércoles, Inma Cuesta fue la invitada de 'El Hormiguero'para promocionar su nuevo proyecto, 'El desorden que dejas', la nueva serie de Netflix que se estrena el 11 de diciembre. Asimismo, la actriz llegó al plató entre todos los lujos, dado que el programa le hizo la entrega de la tarjeta del Club Platino, por haber visitado a las hormigas más de 10 veces.

"Me quedan solo tres capítulos para acabarla, pero puedo decir que las series españolas están en el mejor momento de su historia", le reconoció Pablo Motos a la actriz. En este film basado en una novela, Cuesta da vida a Raquel, una joven profesora de literatura que es contratada en un instituto del pueblo donde se crio su marido. Sin embargo, nada más llegar, recibe extraños mensajes que le hacen interesarse por descubrir los secretos del lugar.

"Nunca me he planteado la docencia, pero después de haber hecho este personaje, se me daría fatal porque creo que puede ser muy duro. La serie habla un poco del bullying a los profesores", afirmó la entrevistada. "Yo recuerdo cuando estaba en el instituto que la del profesor era una figura que uno respetaba y creo que ahora esa línea se ha desdibujado un poco", agregó.

Tras hablar de su nuevo trabajo, el presentador se intereso por la vida personal de la invitada: "Hablemos un poco de ti. ¿Le puedes explicar a España por qué tus amigos dicen que te dedicas a robar perros?", le preguntó Motos, dejándola totalmente sorprendida.

"Si, es verdad", confesó la actriz, cuya afirmación dejó atónito a Motos. "No es que sustraiga perros, intento salvarlos, pero hay ocasiones en las que me equivoco y los robo", aclaró. "Conozco a más personas que les ocurre esto. A Michelle Jenner le pasa, es mi amiga y me ha contado que ella también lo ha hecho, pero es para salvarlos, he robado varios, pero luego siempre los devuelvo…", explicó para que no se mal interpretase.

Para poner a los espectadores en contexto, Cuesta se animó a contar una anécdota: "Llamé a todas las puertas, pero nadie sabía de quien era. ¿Qué hago, lo dejo solo? Pues me lo llevé porque, aunque llevaba collar, lo habían podido abandonar".

"Como era una mezcla de dos razas, pensaba que estaba muy sucio, pero es que era medio gris, lo llevé a lavar y todo. Cuando su dueña lo recogió, se enfadó conmigo. Ahora solo tengo a Rumba en casa", concluyó la intérprete.

Cómo consiguió el papel

Por otro lado, Cuesta quiso compartir la manera surrealista en la que consiguió hacerse con el papel: "Yo me leí el libro de 'El desorden que dejas' cuando salió la novela, en 2016, y me encantó. Vi el personaje de Raquel y dije: 'Me gustaría hacer este personaje'. Me vine arriba y llamé a mi representante y le dije: '¿Cuánto vale comprar los derechos de una novela? Porque yo quiero comprar los derechos y producirla'. Y me dijo que iba a mirarlo y quedó ahí la cosa", comenzó contando.

"Al cabo del tiempo, me encontré a Carlos Montero en los Premios Feroz y me dijo: 'Hola, soy Carlos Montero, voy a hacer 'El desorden que dejas' y quiero que seas Raquel'", declaró la invitada, tras afirmar que "es una serie muy especial" para ella porque "lo deseó fuerte y ocurrió".