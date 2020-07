El sorprendente cambio de opinión de María Patiño sobre la exhumación de Franco

María Patiño es una periodista que no tiene ningún miedo en hablar de asuntos polémicos, bien procedan del mundo del corazón o incluso de la política. Sin embargo, sus opiniones a veces pueden parecer contradictorias y generan mucha controversia. Es lo que ha pasado este fin de semana ante un tema tan sensible como es la exhumación de Franco, llevada a cabo el pasado 24 de octubre.

El día que se produjo la salida de los restos del general Franco del Valle de los Caídos, María Patiño defendió vehemente esta decisión impulsada por el gobierno socialista. "Me ha parecido bochornoso el lugar que se ha dado a la familia de Franco. Hoy no se iba el abuelo, se iba un dictador. Las concesiones del Gobierno con la familia, que vive de un patrimonio cuyo origen viene de un dictador, no las entiendo. Las imágenes me han revuelto todo porque he visto una solemnidad y una sensación de orgullo por parte de los familiares, que se han olvidado de que ahí no estaba el abuelo y el padre, estaba un dictador que ha matado a muchísima gente", decía. Una intervención que provocó el aplauso del público y el reconocimiento de la presentadora Carlota Corredera, que le daba la enhorabuena por hablar claro.

Lo más sensato que escucharéis sobre la exhumación de Franco #PatiñoPresidenta#FrancoFueraARVpic.twitter.com/N7193hjJph — David Vidal (@davidalsol) October 25, 2019

LO QUE DICE AHORA PATIÑO SOBRE FRANCO

Sin embargo, nueve meses después, María Patiño parece hacer cambiado de opinión. Agatha Ruiz de la Prada y su hija Cósima Rodríguez acudieron este sábado al "Deluxe" para hablar, en buena parte, de Pedro J. Ramírez. Sin embargo, la política también estuvo presente durante la conversación. La diseñadora de moda no dudó en asegurar que a ella no le gustaba nada "la movida de sacar a Franco de su tumba". Su hija apoyaba a su madre en este asunto: "Es una distracción más de nuestros políticos, que no hacen su trabajo".

Las palabras de madre e hija contra la exhumación de los restos de Franco encendieron a Jorge Javier y a Kiko Matamoros, que respaldaron la decisión del Gobierno. "Es un signo. Es enfrentarse a nuestra historia. Franco supone una afrenta para millones de españoles", señalaba Jorge Javier.

En ese momento, Patiño dio la sorpresa y defendió también la postura de Agatha Ruiz de la Prada y Cósima. "Estoy de acuerdo contigo, Cósima. La historia está escrita y no la puedes borrar. Se reestudia como tal. Yo cuando voy a otros países veo homenajes a dictadores. Yo he estudiado historia y Franci ha formado parte de la historia. Es mi opinión", dijo Patiño ante la sorpresa de algunos que recordaban la defensa a ultranza que ejerció el mismo día de la exhumación de Franco.

LA HISTORIA NO SE PUEDE

CAMBIAR...!!!

Franco forma parte de ella

te guste o no.

A ver si te enteras Jorge Javier albondiguilla.

Bravo �� por Cosima

y Maria Patiño.

Y un 0 para Kiko mamporrero MataMOROS pic.twitter.com/RkpQ9yEMXJ — Carlos (@Carlosiden2225) July 19, 2020

La bronca entre Patiño y Jorge Javier derivó después en si ambos, que sólo se llevan un año de edad, habían sufrido o no el franquismo en sus propias carnes. Tú y yo no lo vivimos. ¿Tú y yo fuimos a luchar contra Franco?. Pues no", le dijo Patiño a Jorge Javier. El presentador catalán nació en 1970 y María Patiño en el 71.