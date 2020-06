El sorprendente cambio físico de uno de los protagonistas de Friends

Friends es una de las series más reconocidas y recordadas en todo el mundo. Repetida hasta la saciedad en muchísimas plataformas digitales, marcó a toda una generación. Los seis protagonistas están intentando llegar a un acuerdo para un capítulo de vuelta aunque uno de ellos tiende a resignarse en el último momento. Ese mítico protagonista es Chandler Bing, uno de los personajes más carismáticos de la serie. Es considerado el personaje más querido y cómicos de la serie, así como uno de los más icónicos en toda la historia de la televisión. Unos personajes y una trama que permanecen más vivos que nunca en la memoria de todos aquellos que la vieron en su momento, o los que han decidido sumarse a un fenómeno que sigue muy presente en todo el mundo.

Sin embargo, se han hecho públicas unas fotografías de Matthew Perry, el actor que daba vida a Chandler en las que aparece visiblemente desmejorado y que ha preocupado a todos los fans de la reconocida serie. Perry lleva casi tres años sin trabajar desde su última interpretación a Ted Kennedy en la miniserie The Kennedys After Camelot (2017). El intérprete tiene 50 años aunque el sobrepeso le hace parecer que tiene más edad. En las imágenes, le vemos con camiseta y gorra y parece no haber superado sus problemas con el alcohol.

Lejos quedan las imágenes del actor en la serie en las que aparecía más mejorado y con un aspecto más atractivo. Además, a finales de 2019 fue fotografiado a su salida de un restaurante de Los Ángeles en las que se veía al actor desaliñado, despeinado y con un aspecto bastante desmejorado. Esas instantáneas también hicieron que los fans se preocupasen ante una posible recaída en sus problemas de adicción o quizás complicaciones de salud.

Whoa. Matthew Perry. What is up? pic.twitter.com/QpItEibOwe — Film Junkee (@DaveePena) November 5, 2019

Matthew Perry ya ha vivido varias complicaciones de salud

Mientras el actor rodaba la serie, tuvo que pasar un tiempo en rehabilitación por sus problemas con los medicamentos y con el alcohol. Durante toda su vida siempre ha perdido y ganado kilos rápidamente. Algo que no es bueno para la salud, debido a las complicaciones que se pueden derivar de ello. Bien en nuestra alimentación o en las enfermedades que pueden derivar de ello. No obstante, el actor también ha tenido momentos beneficiosos para recordar. Por ejemplo, en su momento fue una joven promesa del tenis en Ottawa, Canadá.

Al mudarse con 15 años a Los Ángeles persiguiendo un sueño, siguió compaginando el deporte con su carrera interpretativa. Poco a poco, fue ganando peso en su vida su trayectoria como actor. A pesar de ello, el tenis siempre ha permanecido muy presente en su día a día, como afición.