Sonsoles Ónega desaparece de 'Ya es mediodía' y su sustituta habla de "sorpresa"

Desde hace ya varios meses, Sonsoles Ónega se pone al frente de 'Ya es mediodía' para informar a todos los seguidores del programa de la última hora de la actualidad. No ha faltado nunca a ninguna cita con la información en Telecinco. De hecho, desde el pasado 15 de noviembre, Sonsoles Ónega se pone al frente de 'Ya es Mediodía' de 13:30 horas a 15:00 horas, y más tarde entre las 20:00 horas y las 21:00 horas. Como decimos, nunca ha faltado a una sola cita con la actualidad... hasta ahora.

El pasado lunes, Sonsoles sí trabajo en 'Ya Son las Ocho', pero lo cierto es que ha sorprendido este mismo martes al faltar en su cita diaria con los espectadores de 'Ya es Mediodía'. Ha sido Patricia Pardo quien se ha tenido que poner al frente del espacio de Mediaset ante la ausencia de Ónega.

Lo cierto es que su habitual sustituto, Marc Calderó, se encuentra actualmente desplazado en la ciudad de Málaga, desde donde está informando del brote de covid-19 que se ha producido en casi 70 profesionales médicos del hospital de Málaga. Un contratiempo que, sin lugar a dudas, ha pillado de imprevisto a todo el equipo de 'Ya es Mediodía'.





Patricia Pardo, al frente del programa de Telecinco

Ha sido toda una sorpresa para los seguidores de Telecinco, ya que anteriormente, Patricia Pardo también había estado al frente de 'El Programa de Ana Rosa', sustituyendo a Joaquín Prat. Tanto ha sido así, que la periodista ha enlazado ambos espacios y ha llevado las riendas de ambos programas. "Saben ustedes que la actualidad y la mañana nos sorprende", han sido las palabras con las que Pardo daba inicio este martes a los espectadores de 'Ya es Mediodía'.

"A mí me ha sorprendido esta mañana, pero no pasa nada. La primera sorprendida soy yo y es que hoy me han comunicado mis jefes que voy a presentar a todos ustedes 'Ya es Mediodía", decía Pardo tras abandonar el sofá para acercarse a la mesa desde donde se emite el programa de Ónega.





De hecho, al final del espacio y tras la sección 'fresh', Patricia Pardo quiso despedirse de los colaboradores del programa admitiendo que todo había sido una sorpresa y que ni siquiera ella misma tenía conocimiento de lo que iba a ocurrir. "Ha sido una sorpresa, pero un enorme placer", ha asegurado ella antes de dar por concluido el programa.

De momento, aún no se conoce el motivo por el que Sonsoles Ónega ha faltado a su cita habitual en Telecinco. Ahora, eso sí, todas las miradas están puestas en el programa de las ocho de la tarde, pendientes de que vuelva o si, por el contrario, tendrá que ser otra persona la que tenga que llevar las riendas también de este programa.