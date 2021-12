Sonsoles Ónega sufre un momento incómodo con María José Campanario en 'Ya son las ocho': "Lo entiendo..."

Es uno de los temas 'estrella' en los programas y revistas del corazón. Hace escasos días, Jesulín de Ubrique y María José Campanario anunciaban que iban a ser padres. Se trata de su tercer hijo en común. La noticia fue adelantada por la revista Hola y ya está llenando horas de televisión. Uno de los programas en los que se comentaba el embarazo de Campanario era 'Ya son las ocho'. Tanto Maria José como Jesulín aceptaron hablar con Sonsoles Ónega y dejaron entrever que mantenían buena relación con la presentadora.

"Sonsoles, guapa, he leído tu mensaje pero espero que comprendáis que tengo el teléfono absolutamente petado", decía Campanario. De inmediato, Ónega trataba de sortear ese comentario. "Lo entiendo. Como no nos conocemos y me temo que voy a hablar mucho de ti en los próximos meses, sólo quería felicitarte", decía la presentadora de 'Ya son las ocho'.









El matrimonio se encuentra emocionada por la llegada de ese bebé y también aprovecharon para enviar un mensaje al resto de cadenas. "Los demás programas de televisión, que no sirva de precedente. He cogido el teléfono ahora, pero no me sigáis llamando porque es imposible atender a todo el mundo. Os agradecemos con el corazón el cariño con el que nos estáis tratando, pero no vamos a poder hablar con todos", aclaba Maria José, que también charlaba con algunos de los colaboradores que se encontraban en plató.













Esta fugaz entrevista se produjo mientras la odontóloga y el torero se encontraban viajando en coche hacia su casa. Cuando llegaron, se encontraron con un reportero que trató de sacarles algunas palabras. María José, mirando a cámara, insistió en el agradecimiento por todo el cariño que han recibido por parte de los medios de comunicación ante la noticia. "Muchas gracias, de corazón". Además, el reportero también quiso agradecerles el trato que había recibido y que fuesen "tan generosos".

Sonsoles Ónega desapareció de 'Ya es mediodía' y su sustituta habló de "sorpresa"

Al hilo de esta entrevista de Ónega con una de las parejas más buscadas del momento, recordamos la ausencia de la periodista esta semana. Su sustituta, Patricia Pardo, empleaba estas palabras para arrancar su intervención en el programa. "A mí me ha sorprendido esta mañana, pero no pasa nada. La primera sorprendida soy yo y es que hoy me han comunicado mis jefes que voy a presentar a todos ustedes 'Ya es Mediodía".

De hecho, al final del espacio y tras la sección 'fresh', Patricia Pardo quiso despedirse de los colaboradores del programa admitiendo que todo había sido una sorpresa y que ni siquiera ella misma tenía conocimiento de lo que iba a ocurrir. "Ha sido una sorpresa, pero un enorme placer", ha asegurado ella antes de dar por concluido el programa.

La periodista enlazó 'El Programa de Ana Rosa' y 'Ya es Mediodía', tomando las riendas de ambos programas. De hecho, todavía se desconoce el motivo por el que Ónega faltó a su cita habitual en Telecinco aunque uno de sus formatos insignia se mantuvo en buenas manos con Pardo.