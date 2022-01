Sonsoles Ónega, en shock tras conocer el robo con violencia sufrido por una colaboradora

La presentadora de 'Ya es mediodía', Sonsoles Ónega, se ha llevado una sorpresa en el programa de este lunes después de conocer el robo con violencia que ha sufrido una de sus colaboradoras más conocidas del programa de Telecinco. La protagonista de esta historia ha sido la joven periodista Alexia Rivas, que ha explicado como un niño de 13 años le robó de sus propias manos su teléfono móvil en una céntrica calle de Madrid.

Tras presentar a los colaboradores de la mesa que repasa la actualidad de la sociedad, Sonsoles Ónega se llevaba la sorpresa antes de que la propia Alexia Rivas contase cómo había sucedido todo: "Ayer me robaron el teléfono en la calle, bueno me lo arrancaron de las manos. Iba con una amiga enseñándole un Instagram, me vino un tío por detrás y me empujó. Fue en José Abascal, después de comer".

"Me arranca el móvil, nosotras echamos a correr detrás de él hasta que mi amiga dijo 'policía'. Tardaron un minuto en llegar y fueron detrás del chaval. Le redujeron, le arrancaron el móvil y después a comisaria y todo el tema", ha explicado la colaboradora de Sonsoles.

También ha dado más detalles sobre el autor del robo: "El chico tiene 13 años y no es imputable por su edad. Yo puse la denuncia y este lunes me han dicho que no es imputable porque tiene 13 años. Es uno de estos chicos sin hogar del centro de Hortaleza".

Por último, Alexia Rivas quiso agradecer el papel de la Policía Nacional tras recuperar rápidamente el móvil sustraído: "La verdad quería dar las gracias a la policía porque tardaron un minuto en llegar, me recuperaron el móvil en 10 minutos, y la verdad impecable".

"Vaya susto, Alexia Rivas", concluyó Sonsoles Ónega después de escuchar el testimonio de su colaboradora.

La irrupción de Alexia Rivas en televisión

Alexia Rivas se ha convertido en uno de los rostros más conocidos de la plantilla de Sonsoles Ónega a la hora de analizar toda la actualidad relacionada con la crónica social. La joven periodista saltó al panorama mediático tras el conocido 'Merlos Place', hecho protagonizado por la propia Alexia Rivas, la colaboradora de Telecinco Marta López y el periodista Alfonso Merlos. Este asunto marcó muchas horas de televisión en pleno confinamiento en la primavera del año 2020 y llevó a Alexia Rivas a protagonizar la portada de varias revistas tras su salida del programa 'Socialité', presentado por María Patiño.





Además, Alexia Rivas ha participado en otros programas de Telecinco alejados de la actualidad, como es el caso del reality 'Supervivientes', que llevó a la joven periodista a Honduras, donde tuvo serios problemas de salud para seguir con el ritmo habitual de las pruebas de supervivencia típicas del reality de Telecinco.