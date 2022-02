Sonsoles Ónega pierde los nervios con una colaboradora de Telecinco y le advierte: "Cojo el bolso y me voy"

Este viernes, Sonsoles Ónega ha vuelto a formar parte de la parrilla de Telecinco al frente de 'Ya es mediodía'. Tras hacer un repaso de la actualidad, haciendo hincapié en la situación política y en el aumento de contagios por coronavirus a raíz de la llegada de la variante ómicron, la presentadora dio paso al 'Fresh', sección dedicada a la crónica social. En esta parte del programa contó con Rosa Benito y Alba Carrillo como colaboradoras para analizar lo último que ha sucedido en torno a Rocío Carrasco, Rocío Flores y Antonio David Flores.

Esta vez, Alba Carrillo se ha mostrado más dura de lo normal con de Rocío Flores por las palabras que pronunció contra su madre. La joven se mostró muy crítica con Rocío Carrasco y Fidel Albiac desde 'El programa de Ana Rosa' y corroboró las palabras de Gloria Camila sobre que Fidel se refería a ella y a su hermano José Fernando como "inmigrantes". Esto no le sentó nada bien a la colaboradora de 'Ya es mediodía', dado que es una gran amiga de la hija de Rocío Jurado.

"La familia no lo ha escuchado, pero todos dicen que se lo han contado. Si alguien lo ha oído, que sea valiente y que lo diga. Esto es una estrategia. Gracias al documental se ha visto que Rocío era una víctima de lo que ha pasado con Antonio David. Entonces, la manera de tirarle dardos ahora es a través de Fidel. Es la manera de hacerle año", ha comenzado diciendo la tertuliana.

"He oído barbaridades de Fidel estos días, y yo le conozco personalmente y hablo en primera persona. Y yo tengo un hijo y no sabéis cómo le quiere y cómo juega con él. No es ese monstruo que quieren hacer ver. No le echéis el muerto a Fidel, queréis que se quede sola y que él coja la maleta y se vaya. Esa es la estrategia, ¿no?", ha declarado Carrillo para poner esta cuestión sobre la mesa.

"Dejadme expresarme, por favor"



En ese momento, Sonsoles Ónega le ha cortado para rebatirle sus argumentos: "Dices tú que es para atacar a Rocío, pero esto viene de ella, que dice lo de los maestros en ‘Montealto’. Entonces ellos se defienden y sale el nombre de Fidel, pero no es que de repente digan vamos a atacar a Fidel, no hay intención". Sin embargo, estas palabras no han hecho más que enfadar más a la tertuliana.

"Rocío Flores, y lo tengo que decir, no tiene el mismo rasero con su padre que con su madre. A su padre le permite todo y dice que no va a hablar de la relación con Marta Riesco y con su madre va a degüello y con una versión distorsionada", aseguraba Carrillo para responder a los comentarios de sus compañeros, Ónega y Miguel Ángel Nicolás.

"Dejadme expresarme, por favor, que yo pienso diferente", pedía Carrillo a sus compañeros, mientras se esforzaba por ignorar sus interrupciones. "Me pareció repugnante, tremendo y fatídico, su intervención ayer en ‘El programa de Ana Rosa'", opinaba la colaboradora muy clara. En ese momento, Rosa Benito también quiso intervenir para frenar a su compañera, señalando que estaba siendo muy dura con la hija de Antonio David Flores.

"Vosotros habláis todo lo que queréis y yo también digo lo que quiero. Puedo ir con esa fuerza como vosotros. Por qué no puedo ir con la fuerza que yo quiera", se defendía Carrillo, visiblemente enfadada por los constantes cortes de sus compañeros. "Tú sabes que aquí hay una máxima, que son lo tiempos y si usted se hace todo el programa, cojo el bolso y me voy y se acabó la presente historia", le frenaba la conductora del espacio de pronto. Ante esto, Carrillo ha bajado el volumen, pero no ha dudado en denunciar que no la estaban dejando expresarse: "Normalmente no puedo hablar, vengo poco y no me dejan".

