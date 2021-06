Sonsoles Ónega desmonta la estrategia de Olga Moreno a costa de Rocío Carrasco: "Hay algo más"

Con cada entrega, 'Rocío, contar la verdad para seguir viva' ha revolucionado las redes sociales y la televisión, ya que, además de convertirse en Trendig Topic, alcanza grandes datos de audiencia, siguiendo el ejemplo de su estreno, cuando alcanzaron un 33,3% de share. Es por esto por lo que los espectadores han estado muy expectantes ante cada nuevo testimonio, dado que Rocío Carrasco se ha pronunciado tras estar 20 años en silencio y ha desvelado los motivos por los que se alejó de sus hijos, además de cómo fue en realidad su relación con Antonio David Flores.

Desde entonces, todos los espacios han dedicado parte de su contenido a analizar esto y se han pronunciado muchos rostros reconocidos, entre los que han destacado algunos políticos como Mónica García, Irene Montero, Iñigo Errejón, Adriana Lastra o Rocío Monasterio, entre otras. Además de otros rostros reconocidos del mundo televisivo. Como era de esperar, los testimonios de Rocío Carrasco se han convertido en el pilar que sostiene 'Sálvame', 'Ya es mediodía' y el de 'Viva la vida' y 'Socialité' los fines de semana.

Este martes, las colaboradoras de 'Ya es mediodía' comenzaron analizando lo que estaba sucediendo en 'Supervivientes'. El programa de Telecinco hizo hincapié en las repetidas declaraciones de Olga Moreno, actual pareja de Antonio David Flores, sobre Rocío y David Flores. Estos momentos han resultado ser muy llamativos, ya que, antes de entrar, prometió que no hablaría de la familia. No obstante, ha incumplido su promesa y, consciente de la repercusión que pueden tener sus palabras en plena polémica por la docuserie de Rocío Carrasco, sigue haciéndolo cada día.









Esta actitud también fue muy criticada por la propia Rocío Carrasco en la última entrega dedicada a 'Rocío, contar la verdad para seguir viva': "Sigue siendo todo una consecución de provocaciones y de cosas hirientes y de suplantación. Yo creo que cuando vuelva ya se dará cuenta de lo que ha pasado aquí si no se sabe ya", aseguró la protagonista tras la pregunta de Kiko Hernández sobre que el concurso de Olga Moreno se está basando en hablar continuamente de sus hijos.

"Aquí yo veo algo más detrás"

La mujer de Antonio David lo ha vuelto a hacer y, el pasado lunes, salieron a la luz unas imágenes en las que aparecía contando lo mucho que la necesitan David y Rocío. "Tengo ganas de abrazarles. Yo no podía llorar porque me podían ver llorando. A mi David no me puede ver llorando. Es tan cariñoso, es un niño 10. Ojalá me saliera un niño como él", confesaba la concursante a Melyssa.

Estas palabras no gustaron nada a las colaboradoras de 'Ya es mediodía', concretamente a Sonsoles Ónega. La presentadora no ha dudado en cuestionar la manera en la que Olga no deja de hablar de los hijos de su pareja y lo ha señalado como una estrategia: "Tiene un poquito de más al niño en la boca. Que sí, que decís que es un ser de luz, pero aquí yo veo algo más detrás". Ante esto, Alba Carrillo le ha dado la razón y ha insistido en que es un “monotema”.

"David es cariñoso con todo el mundo, su forma de ser y de comportarse es de ser cariñoso con todo el mundo, que deje de decir ya eso, que deje ya su monotema, que no se crea algo especial", se seguía quejando la colaboradora. "David es un niño muy puro, igual necesita más vivir este tiempo de cariño y que a mí una vez me apretó la mano y me emocioné", contaba Rosa Benito, haciendo referencia al momento que vivió junto a él en el homenaje a Rocío Jurado.