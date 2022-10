Sonsoles Ónega confiesa el dato personal que se arrepiente haber contado en TV: "No se me va a olvidar"

Sonsoles Ónega se encuentra en un gran momento profesional. Tras convertirse en un mítico rostro de Mediaset al frente de ‘Ya es mediodía’ y ‘Ya son las ocho’, decidió dar un paso más y aceptar una oferta por parte de Antena 3. Ahora, después de cumplirse tres meses desde su fichaje por Atresmedia, la periodista estrenará 'Y ahora Sonsoles' el próximo lunes 24 de octubre, según ha desvelado Vicente Vallés en la segunda edición de Antena 3 Noticias.

“Es contar la vida, que es lo que nos sucede a todos, a los ciudadanos y a los que contamos la vida de los ciudadanos y es absolutamente enriquecedora. Creo que no hay guion mejor que el de la vida y en ‘la realidad supera a la ficción’ el blablabla que hay detrás de eso es totalmente cierto. En ese sentido solo espero que la vida nos regale buena actualidad, buenas historias, buenas noticias que atraigan y atrapen la atención del espectador. Ahí vamos a estar, con lo cual, no solo depende de nosotros, sino también de nuestra capacidad de acertar con los temas, de elegir las noticias y de empaquetarlas de una manera atractiva para el espectador”, cuenta Ónega en una entrevista para ‘Huffington Post’.

Asimismo, reconoce que “van bien” con la grabación de los primeros programas: “Todos los días cuando terminamos decimos ‘Está para emitir’, pero luego hay pequeñas cosas que ajustar. Me gusta que haya tiempo en la cadena, que no haya ninguna prisa para empezar, que podamos ajustar hasta el último tornillo de ese plató maravilloso que Antena 3 ha puesto a nuestra disposición. La verdad es que a mí me sigue pareciendo la pera limonera. No es que sea muy grande, que no necesariamente tiene que serlo. Al revés, cuando vi el espacio dije ‘¡me lo hagan pequeño, que esto es muy grande!’. Todos los elementos son muy bonitos, los colores son muy vitamina, dan muy buen rollo, la mesa es bonita, el espacio de los colaboradores también, las gradas del público... Ahora lo que falta es que lo hagamos bien, tenemos que estar a la altura del plató”.









"¿En qué momento?"

De igual manera, junto a la periodista, se podrán ver “caras muy, muy conocidas que llevaban igual un tiempo apartadas de la pantalla y caras absolutamente desconocidas que nunca han hecho tele pero que, a nuestro juicio, merecen la oportunidad de ser escuchadas”: “Este era un poco mi reto, mi obsesión, renovar la pantalla para el espectador, que el espectador se encuentre algo nuevo que diga ‘uy, no lo conozco, a ver lo que dice’. Eso me gusta y creo que lo hemos conseguido”, opina la presentadora al respecto.

Por otro lado, la comunicadora se pronunció sobre el vergonzoso momento que vivió durante la llamada de teléfono que iba a dar un vuelco a su vida. Cuando la secretaria del Director General de Atresmedia Televisión contactó con ella para concretar una cita, la que terminaría con ella siendo fichada por la cadena, iba vestida con una faja y Ónega no dudó en confesarlo ella misma, aunque ahora se arrepiente.

“Luego lo he pensado con detenimiento y, sobre todo, escuchando a mis hijos que son tan críticos: ‘¡¿Cómo se te ocurre contar que estabas en faja?!’. El mayor es tan pudoroso con las cosas de su madre y yo ‘pues hijo, porque es la vida, ¿qué quieres que haga?‘. Pero a veces yo misma he dicho ‘¿pero en qué momento?’. Bueno, pues salió así pero no se me va a olvidar, no”, contaba la periodista en el mencionado medio sobre este momento.