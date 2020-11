En las últimas horas, saltaba la noticia: Emma Garcíano podría presentar 'Viva la vida' este fin de semana. En Mediaset tuvieron que apresurarse para encontrar sustituta a la comunicadora vasca, decantándose por Sandra Barneda. La finalista del Premio Planeta 2020 quiso acordarse de la habitual conductora del programa de Telecinco antes de empezar la edición de este sábado.

JOSEFINA BLANCO

El sincero mensaje de Sandra Barneda a Emma García mientras le sustituye en 'Viva la vida'

“Besos a Emma. Que te recuperes pronto. Lo más importante, ya lo sabes querida, es la salud. El resto... Tus colaboradores y tu programa te esperan para cuando estés bien”, han sido las palabras de Barneda para su compañera de profesión. No han tardado en ser subrayadas por el resto de componentes del espacio.

Barneda ya presentó 'Viva la vida' durante las vacaciones del verano de 2019, aunque Toñi Moreno ocupó su lugar como sustituta (retomando un puesto que llegó a ocupar de forma fija) en el período estival de 2020. Ahora le toca sustituir a Emma García debido a la pandemia, ya que la expresentadora de 'Mujeres, hombres y viceversa' ha dado positivo por coronavirus.

TWITTER MYHYV

Emma García habla tras contraer el coronavirus

“¡¡¡Hola amig@s!!! Tengo que comunicaros que este fin de semana no podré estar con vosotr@s. Tengo covid. Estoy sin síntomas y recibiendo muchísimo cariño que es la mejor medicina. Os dejo en las mejores manos, con mi querida compañera @sandrabarneda ¡¡¡Abrazo muy fuerte a tod@s y hasta muy pronto!!!❤️❤️����”, se pudo leer este viernes en la cuenta de Instagram de Emma García.

Los fans de la presentadora y los seguidores del programa pueden quedarse tranquilos porque, tal como confirmó la propia Emma García, la periodista se encuentra en perfectas condiciones y no ha requerido de ninguna atención médica. Esta circunstancia, muy probablemente, hará que Emma García no esté al frente de "Viva la vida" ni este fin de semana ni tampoco el que viene, ya que se necesitan al menos 14 días de aislamiento para asegurarse de que una persona no puede contagiar a otras.

"Emma García inicia periodo de cuarentena al haberse confirmado su positivo en coronavirus. Afortunadamente se encuentra bien. Sandra Barneda se hará cargo de la presentación de 'Viva la vida' en este periodo", señaló Mediaset en Twitter.

Emma García inicia periodo de cuarentena al haberse confirmado su positivo en coronavirus. Afortunadamente se encuentra bien �� @SandraBarneda se hará cargo de la presentación de @VivaLaVidaT5 en este periodo. — Mediaset España (@mediasetcom) November 20, 2020

EL PASO DE SANDRA BARNEDA POR MEDIASET

Mediaset ha apostado por Sandra Barneda, uno de los rostros más habituales de Telecinco. La periodista está viviendo uno de los momentos más dulces de su carrera profesional tras el éxito del programa "La isla de las tentaciones" (ella presentó la segunda temporada en sustitución de Mónica Naranjo) y tras haber sido finalista del premio Planeta con su novela "Un océano para llegar a ti".

Sandra Barneda lleva desde 2009 ligada a Mediaset, después de haber hecho diferentes proyectos en TCE, Antena 3 o Telemadrid. Su primer programa en Telecinco fue "De buena ley", que se mantuvo durante cuatro años en antena. Después llegaron "Hable con ellas" y los debates de "Supervivientes" o "Gran Hermano". ¿Le gustará a la audiencia de "Viva la vida" el aterrizaje de Sandra Barneda como presentadora del programa?