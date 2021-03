Silvia Abril sorprende a Cristina Pardo al relatar su incómodo encuentro con Salvador Illa: "Fui de lista"

La actriz y humorista, Silvia Abril, ha dejado en shock aCristina Pardo después de que le haya explicado cómo conoció a Salvador Illa cuando este todavía era ministro de Sanidad del Gobierno de España.Lo ha hecho en una entrevista que ha emitido este domingo 'Liarla Pardo', programa que emite cada domingo La Sexta con el objetivo de informar y entretener.

En esta ocasión, Abril ha sido la entrevistada. Actriz y humorista, ha explicado, a la que le gustaría presentar un nuevo espacio informativo en el que solo se cuenten cosas buenas y positivas, ya que desde hace un año todas las informaciones que se tratan hacen referencia a la pandemia.





Abril se derrumba tras el ingreso de Jordi Sánchez

Uno de los momentos más tristes de la entrevista, precisamente, ha venido cuando la periodista navarra le ha preguntado a Silvia Abril sobre la pandemia y sobre su amigo Jordi Sánchez, actor de 'La que se avecina', y con quien ha compartido horas de grabación. "Estos 24 días que ha estado intubado, boca abajo en una UCI, le hinché el móvil a mensajes, a canciones... Le hablaba de su mujer y de cómo lo estaba viviendo...", ha confesado, un sentimiento que también ha llegado por parte de otros miembros de la serie, ya que todos tienen un gran aprecio a Sánchez.





"Inmensamente agradecido al Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz. Gracias por su talento, sus cuidados, su paciencia... Gracias por sacarme de ésta... Nunca pensé que dormir 24 días seguidos, con sus 24 noches, podía ser tan desagradable", comentaba el intérprete, junto a una foto suya en la que se le veía muy delgado.





El momento embarazoso en el que conoció a Salvador Illa

Sin embargo, la entrevista también se ha caracterizado por la buena sintonía que ambas tienen entre sí. Y más, después de una de las preguntas que ha hecho la periodista. En concreto, le ha preguntado cómo conoció a Salvador Illa, quien fuera ministro de Sanidad y posteriormente candidato del PSC a las elecciones catalanas.

“Haciendo el gamberro”, se ha sincerado la actriz a la periodista, lo que ha conseguido dejarla en shock. "Fui de lista", ha sostenido poco después. Todo ocurrió cuando, junto a Andreu Buenafuente, a la artista se le ocurrió cambiar de asiento. "Yo soy una antisistema de la aviación. Ni entiendo ni acepto muchas de las normas", ha explicado. "Ha entrado todo el pasaje y le dije Andreu vamos a cambiarnos y ponernos en esa fila que no hay nadie", ha contado.





"El me dijo que ni hablar, y yo me fui. Cuando estabas sentada, llega el ministro, con su mascarilla y dos personas más que le acompañan, y me tiene que decir... ese es mi asiento. Y yo le dije sí, sí póngase aquí y me moví de sitio, y me dice, no, no, es que ese, este y este, los tres están ocupados”, ha explicado, riéndose. Algo que a su marido, no le hizo ninguna gracia, ya que cuando volvió a su asiento original le dijo: “Que te lo tenga que decir el Ministro, qué vergüenza”.

