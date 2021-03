Silvia Abril se derrumba en 'Liarla Pardo' al recordar cómo pasó Jordi Sánchez el coronavirus: "Le hablaba"

Este domingo, tras informar de los últimos sucesos de la actualidad junto a los colaboradores, 'Liarla Pardo' emitió la entrevista que Cristina Pardo hizo a Silvia Abril. Durante la conversación tuvieron tiempo para reír y llorar, además de para descubrir una faceta de la actriz que resultaba desconocida para todos.

Sus seguidores están acostumbrados al carácter alegre de Abril, además de a su positivada y su humor. Sin embargo, la humorista se derrumbó cuando la presentadora de laSexta le preguntó por cómo estaba viviendo la pandemia. Esta cuestión removió a la actriz y le hizo recordar momentos duros que la hicieron llorar.

"Estoy cansada de la mascarilla y no verle la cara a la gente", comenzó diciendo la pareja de Andreu Buenafuente. Además de por las restricciones que alteran la normalidad, la entrevistada perdió a un familiar como consecuencia del coronavirus, por lo que ha experimentado por sí misma cómo está afectando esta pandemia al mundo. Además, no pudo despedirse de él. "Eso nos va a dejar una mella, un hueco dentro, es horroroso", confesó, aparentemente emocionada.

Asimismo, la invitada reveló que también le afectó mucho el ingreso en la UCI de Jordi Sánchez por coronavirus. Tras un mes luchando contra la enfermedad, el pasado 9 de marzo se anunció que el actor había logrado abandonar la UCI. Poco después, Sánchez recibió el alta y informó, a través de sus redes sociales, cómo se encontraba. Lo que más llamó la atención era la fotografía que subió mostrando su estado físico tras pasar el coronavirus.

"Inmensamente agradecido al Hospital Universitario Fundación Jiménez Diaz. Gracias por su talento, sus cuidados, su paciencia... Gracias por sacarme de ésta... Nunca pensé que dormir 24 dias seguidos, con sus 24 noches, podía ser tan desagradable", comentó el intérprete, junto a una foto suya en la que se le veía muy delgado.

"Él se despertó fatal"

Abril reconoció que para ella fueron muy duros los días que su compañero pasó ingresado en la UCI. "Estos 24 días que ha estado intubado, boca abajo en una UCI, le hinché el móvil a mensajes, a canciones... Le hablaba de su mujer y de cómo lo estaba viviendo...", confesó la actriz, viéndose obligada a parar de hablar al entrecortarse por las lágrimas, dado que no había podido evitar derrumbarse.

"Estábamos llamando continuamente", afirmó tras contar que muchos actores del reparto de 'La que se avecina' se pusieron en contacto con la mujer de Sánchez para saber cómo se encontraba.

"Cuando encendió el teléfono, el WhatsApp estaba sepultado de amor", declaró Abril con una sonrisa mientras se secaba las lágrimas, mostrando así lo contenta que se puso cuando se enteró de que a su compañero le habían dado el alta. La entrevistada también contó a Pardo cómo vivió el actor su paso por el hospital: "Él se despertó fatal, cuando se ven, eso tiene que ser... Se vio desubicado".

A raíz de esto, dado que reconoce estar sufriendo mucho durante la pandemia, la entrevistada señaló que no entendía cómo puede existir un movimiento negacionista. "Pienso que a esas personas no se les ha muerto nadie de COVID-19, porque si no no hablaría así de esta enfermedad", sentenció Abril.