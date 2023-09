La serie "La Unidad.Kabul", Patrick Criado o "Mask Singer" premiados en el FesTVal

Silvia García Herráez

El periodista José María García, el certamen de Benidorm Fest 2023, el concurso Mask Singer o el actor Patrick Criado han sido algunos de los galardonados este sábado en el acto de clausura de la edición número XV del FesTVal, el festival de televisión más importante de España, que se ha celebrado esta semana en Vitoria. Con el corazón sano y vivo agradecer este premio. Festivales de cine hay muchos, pero de televisión solo este, y espero que siga por mucho tiempo, ha dicho el periodista, quien ha bromeado con que uno de sus deseos de este año es que gane el Alavés la liga.

Los premios -que en su mayoría ya habían sido anunciados- se entregaron en una gala conducida por Roberto Brasero, presentador de El tiempo de los informativos de Antena 3, a la que han asistido numerosos rostros del mundo de la televisión, desde actores hasta renombrados periodistas. En ella se ha tenido también una muestra de solidaridad con las víctimas del terremoto de Marruecos.

En esta línea, el director y cocreador de la serie La Unidad. Kabul (Movistar Plus+), Dani de la Torre, quien ha recogido el Premio del FesTVal por la ficción, ha querido dedicarle el galardón al pueblo marroquí.

Parte del elenco de la serie son de origen marroquí y es una desgracia lo que está ocurriendo allí, así que este premio va para ellos, ha apuntado. Mientras, la actriz Marian Álvarez ha dedicado el premio también a los actores afganos que salen en la ficción.

Muchos de ellos son los que tuvieron que huir con la toma por los talibanes, y han hecho un trabajo increíble, nos han dado una lección de humanidad impecable (). El pueblo afgano es muy importante en el mundo y no nos tenemos que olvidar de ellos, incidía.

Esta noche también se han entregado los premios Joan Ramon Mainat a Carlos Sobera, David Broncano, José Mota y Sonsóles Ónega, quien ha recibido su galardón de la mano de su padre, el también periodista Fernando Ónega.

El actor y cómico manchego ha agradecido el premio a la cadena pública por apoyar siempre sus proyectos, a los espectadores ya que sin ellos no sería posible este premio y a la comedia. Me ha dado tanto a lo largo de mi vida, que no mencionarla sería un crimen, ha dicho.

Mientas que el presentador de La Resistencia ha bromeado con que se le entregue el premio a él: Yo tengo menos trayectoria que toda esta gente a la que estáis premiando, yo todavía me puedo volver loquísimo y liarla, y luego me quitáis el premio, ha señalado antes de también agradecer el galardón a María Teresa Campos.

El premio Constantino Romero, creado en 2015 en honor a este presentador fallecido, este año ha recaído en el periodista radiofónico José María García, y los Premios FesTVal al concurso de Antena 3 Mask Singer y de Telecinco Got Talent, las series Amar es para siempre (Atresmedia), La promesa (TVE) y La que se avecina (Telecinco) y al programa deportivo Eitb kirolak de EITB.

El certamen musical de RTVE Benidorm Fest 2023 también ha sido premiado esta noche, por segundo año consecutivo, como uno de los Premios del FesTVal. La directora de comunicación de RTVE, María Izaguirre ha dedicado el premio a todo el equipo de la cadena pública que trabaja para que todo funcione como un reloj, así como a los eurofans.

Por su parte, el actor Patrick Criado, quien a lo largo de su joven carrera ha demostrado su versatilidad en la pantalla, desde que comenzara en Águila Roja pasando por Antidisturbios, Vivir sin permiso o Mar de plástico, hasta coronarse con Las noches de Tefía.

Producir sin miedo y sin censura, atreverse a contar historias que merecen la pena (en referencia a la serie de Atresplayer Premium). También quiero dedicárselo a toda la gente que lucha por los derechos y la libertad, esto último es una cosa que no nos pueden quitar nunca, ha agradecido.

Ac2ality, que ha conseguido en dos años ser la segunda cuenta de información más grande de Tik Tok de Europa, ha sido galardonado con el Premio Nuevas Ventanas por su labor en redes sociales, y el Premio EITB Saria ha recaído en TOKIKOM, red de 76 medios locales en euskera.