El secreto del éxito de los culebrones turcos que están conquistando el mundo

El éxito de las telenovelas turcas en España comenzó en 2018 con la emisión de 'Fatmagül' en Nova, sin embargo, el fenómeno turco nació en 2006.

La expansión de los culebrones turcos ha llevado a este país a convertirse en el segundo que más material audiovisual exporta, solo por detrás de Estados Undios. Según apunta el diario turco Daily Sabah, el país otomano produce en un año más de cien series que logra vender a unos 156 países."Dizi" como se conocen a este tipo de telenovelas.

La ficción 'Muhtesem Yüzyil' (traducido como "el siglo magnífico"), conocida en algunos países con el título de 'El sultán' o 'Suleimán, el gran sultán', fue la encargada de seguir la estela de 'Las mil y una noches' tras su estreno en Turquía en 2011, aunque aún no ha llegado a emitirse en España.

Una producción que, según estima Global Agency, ha sido vista por más de 500 millones de personas en todo el mundo y que se convirtió en la primera serie turca adquirida para emitir en Japón. De series como Pasión de Gavilanes, el mundo abre sus puertas ahora a la ficción turca. En 2018 el valor de sus exportaciones alcanzó los 350 millones de dólares. Una cifra que, para 2023, el gobierno turco espera que haya ascendido a los mil millones.

Pero, ¿cuál es el motivo del éxito de este tipo de telenovelas? La respuesta es que son varias las razones que les convierten en los líderes indiscutibles de este género.

Tramas para todo el mundo

"Las historias humanas son universales. Si se tratan bien, viajarán por todo el mundo", declaró Özge Özpirinççi, protagonista de 'Mujer (Kadin)', durante una de sus sesiones de rodaje de la telenovela adquirida por Nova.

El carácter universal de sus historias, ya sean actuales o históricas, sin importar donde se emitan, no desentonan con el público por cuestiones culturales y resultan atrayentes por la forma en la que se plantean.

Una serie de ingredientes de carácter generalizado en las producciones turcas que, lejos de resultar tediosos, se plantean de tantas formas con una base común, que al final resulta sencillo que las tramas conecten con multitud de públicos de todo el mundo.

Conexión emocional con el espectador

"Plantean temas éticos y tienes que tomar partido. Son una propuesta muy directa y visceral; por eso 'Fatmagül' ha tenido tanto éxito", opinó al respecto Luis León Luri, responsable de programación de canales temáticos de Atresmedia, para ABC.

Dentro de esa ficción, por ejemplo, se nos plantea un dilema sobre el personaje de Kerim. Él estuvo presente en la violación de la chica y, aunque no participó, no detuvo la situación. Sin embargo, se muestra arrepentido, lo que no provoca que el espectador no esté a favor de que Fatmagül no lo quiera en su vida.

Enfoques que abarcan numerosos ámbitos con los que cualquiera puede sentirse identificado, al contar con un amplio abanico de personajes de todas las edades y condiciones.

Reparto

Los culebrones turcos le dan mucha importancia a la comunicación no verbal, tanto es así que los actores secundarios también muestran sus emociones constantemente aunque no sean importantes en esa escena.

Los actores deben prepararse muy bien para representar lo que sienten en cada momento, sin necesidad de hablar, y que los espectadores puedan entender la situación solo con verles a ellos.

Finales Felices poco utilizados

Las telenovelas sudamericanas y españolas nos han acostumbrado a terminar con un final feliz en el que los personajes logran acabar con el villano, triunfando el amor o simplemente logrando el objetivo inicial.

Sin embargo, esto es algo que no ocurre en los culebrones turcos. Las telenovelas no cuentan con un cierre así en muchas de sus producciones. Un aspecto que logra que muchos se enganchen, a la espera de que la ficción sorprenda con un giro inesperado y se desvíe de tramas cliché o fáciles de pronosticar.