Saray, y el pollo desconocido que montó en la final de 'MasterChef': "Jordi Cruz, enano, playmobil"

Primera semana que TVE no tiene a su buque insignia para poder presumir de datos de audiencia el día siguiente. 'MasterChef' despedía su temporadamás polémica y más difícil después del parón provocado por el coronavirus y también por los más que destacable enfrentamientos entre concursantes y jueces.

La joven Ana fue la ganadora de esta octava edición. Sin embargo, una semana después se sigue hablando de otro concursante de la edición. No son Andy ni Iván, y su pique de gallos y pollitos. Tampoco de Luna y Alberto y su relación de amor. Quien sigue eclipsando a sus compañeros de edición es Saray.

La cordobesa sigue generando titulares con el programa de cocina ya acabado, y no deja títere sin cabeza en cada una de sus entrevistas. Además todo hace apuntar que no la vamos a perder de vista en los próximos años en televisión, ya que ha dejado la puerta abierta a participar en algún reality de Mediaset.

Saray desmonta a 'MasterChef' y señala a Jordi Cruz

La cordobesa ha participado en numerosas entrevistas desde que terminase el programa y quedara libre de su contrato con TVE. En ellas no ha dudado en desvelar algunos de los secretos del programa de cocina más famoso y también ha tenido para atacar a algunos de sus compañeros y de los jueces.

En el programa de Metrofm 'Va de tele', Saray argumentó como había recibido varias advertencias por parte de la productora del programa. "No quiero liarla parda, pero he tenido advertencias de la productora", comenzaba la polémica concursante contando. También sorprendía contando que durante este tiempo se había controlado por algunos mensajes preocupantes que había recibido desde el programa: "Tú eres una muerta de hambre, nosotros tenemos mucho dinero y te vamos a arruinar la vida. Vas a tener que trabajar toda tu vida para pagarnos".

En otra entrevista en la emisora Xtra Media, Saray Carrillo argumentaba por qué había actuado como ha actuado en los últimos meses: "Yo ya no quería estar más porque vi cosas que no me gustaban. Pero no me dejaron por contrato, así que me obligaron a grabar y les calcé una perdiz", comenzaba justificando sobre su momento más comentado.

"Ellos son muñecos de cera. Son valoraciones de pinganillo, no es verdad nada", llegaba a decir sobre los jueces y el programa, negando la realidad que se ve a través de la pantalla. Además avisaba del veto que había sufrido por parte del programa y todo lo que rodea al mismo después del concurso: "Desde la productora del programa han prohibido al resto de concursantes que me hablen o que etiqueten en fotos".

Uno de los temas que más se ha escrito en los últimos días ha sido en la participación de la joven en la final del concurso, y en lo que habría sucedido en ella. Esto es lo que realmente sucedió: "En la final no se me vio hablando. Yo hablando con la productora vi que habían manchado mi imagen a nivel laboral y también de educadora social. A mí me había afectado personalmente. Yo lo que hable con la productora que de alguna forma se detractasen. Entonces me dijeron que iba a hacer las paces con los jueces e hicimos supuestamente las paces, cosa que no se ha emitido en televisión", confesaba sobre cómo había sido esos momentos para arremeter posteriormente contra Jordi Cruz.

"Luego cuando estaban los jueces valorando a Ana la ganadora comienza Jordi a alabarla y a tirarme por tierra a mí. Entonces cuando yo estoy en la galería y escucho que me dice algo malo le digo '¿Tú que quieres conmigo payaso?', y ya se me fue la pinza empecé a decirle cosas a Jordi, así que abandone, me piré y dije 'que os den por cu...', afirmaba la protagonista de 'MasterChef 8'.

"Me piré, y no iba a consentir que en el último programa se le diera caña a la Saray ¿No puede valorar a Ana sin desprestigiar a mí? Que me da igual que haya ganado Ana pero a mí no me tiene que tirar por tierra enano. Cogí y me fui de ahí, a ver que me trae el playmobil", cargaba duramente contra el chef más rígido de los jueces.

Su relación con los compañeros de 'MasterChef' y la polémica multa por el spoiler de la final

La cordobesa también ha sido preguntada en los últimos días por su relación con sus compañeros de programas, señalando como a la peor a la más inesperada "La mejor es Adrienne, era muy buena persona y muy buena cocinera. La peor era Sonsoles, porque resulta que yo soy lo que ves y ella no. Ella en plató parecía dulce y cuando salíamos allí era de película de terror. Eso no se ve en la tele". También ha sido muy crítica con la relación amorosa que han protagonizado en esta edición Luna y Alberto: "Lo de Alberto y Luna es lo más falso que he visto yo. El muchacho es lo más sencillo del mundo, pero Luna es como muy teatrera. Era impresionante".

El tema que también ha protagonizado noticias en todos los medios ha sido la posibilidad de la multa que podría recaer sobre Saray por desvelar el nombre de los ganadores de 'MasterChef'. La polémica concursante podría tener que pagar hasta 100.000 euros por incumplir el contrato, sin embargo, ella ha desmentido todo esto: "Yo flipé con las capturas. Yo eso no lo he filtrado. Es verdad que se han portado como perros, pero no soy tan tonta de decir quien son los ganadores para ponerme una multa y tener que pagarles. No sé quien ha hecho eso pero yo no he sido". "Conmigo no se han puesto en contacto. Yo con ellos no tengo relación ninguna, no quiero saber nada más de ellos", finalizaba.

¿Saray a 'Supervivientes'?

Algo de lo que se ha hablado en torno a la concursante de 'MasterChef' es su perfil como concursante de reality de Mediaset. Su facilidad para generar polémicas la ha colocado en todas las quinielas para acabar perteneciendo al universo propio que tiene Telecinco. Ahora tras muchas especulaciones, Saray se ha manifestado por primera vez al respecto sobre una posible participación en una de las futuras ediciones de 'Supervivientes': "Tú sabes la que puedo liar ahí. A mí me gustaría porque se me ha quedado el mal sabor de boca de que la gente no me haya conocido como soy de verdad. Que yo soy una muchacha sencilla y normal, con mala boca pero un gran corazón".

¿Será Saray concursante de 'Supervivientes 2021'? Solo habrá que esperar a la nueva edición del reality de Mediaset para resolver la incognita, aunque a nadie sorprendería este fichaje, ver cambiar los fogones de 'MasterChef' por las playas de Honduras.

