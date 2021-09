Santiago Segura revela a Bertín Osborne el famoso que quiso fichar para Torrente y no consiguió: "No pudo ser"

Bertín Osborne ha estrenado este viernes en Canal Sur la nueva temporada de 'El show de Bertín'. El presentador vuelve a encontrarse con la audiencia andaluza y lo ha hecho de la mano de uno de los actores y directores más reconocidos del cine español: Santiago Segura.

Con la tónica habitual, Santiago Segura ha respondido a todas las preguntas que le ha hecho su amigo y presentador del programa, Bertín Osborne. En este sentido ha habido tiempo para tratar muchos aspectos dentro y fuera del cine, siempre con el estilo y la personalidad que caracteriza a Segura.

Pero uno de los momentos más importantes de la entrevista ha llegado cuando al director español le ha tocado responder a una pregunta sobre 'Torrente', su saga más conocida y que cuenta con cinco títulos.

Santiago Segura revela su 'fichaje frustrado' para Torrente

En este sentido, Santiago Segura ha dado respuesta a una pregunta muy peculiar y de gran interés para los aficionados de este particular policía: el famoso con el que le hubiese gustado contar para alguno de los títulos de la saga.

Vicky Martín Berrocal, colaboradora del programa, le ha preguntado respecto a este asunto, y Santiago Segura no ha tenido problema en responder: "Me acuerdo que de villano para 'Torrente 4' quería a Mario Conde y no pudo ser".

La respuesta del director ha generado mucha sorpresa en el teatro donde se graba el programa, incluso Bertín Osborne le ha preguntado si iba en serio, para luego reconocer que es amigo suyo.

"Te tenía que haber llamado porque había una persona que me dijo que estaba hablando con él y que estaba a punto. Después Mario Conde salió en televisión y dijo 'Segura es muy inteligente y me parece muy bien esta promoción que hace, pero a mí no me ha contactado nunca nadie", ha explicado el creador de Torrente para subrayar cómo se gestó este fichaje frustrado.

"Seguro que lo hubiera hecho fenomenal", ha señalado Bertín Osborne ante la sorpresa continua de Vicky Martín Berrocal sobre lo que se estaba hablando en la mesa de 'El show de Bertín'.

Pero este no ha sido el único secreto que ha desvelado Santiago Segura y que tiene que ver con Torrente y el elenco de famosos que han participado en estas películas. También ha comentado el chat que tiene con María José Campanario tras su participación en 'Torrente 5': "Me declaro fan de ella. Tenemos un chat que es 'club de fans de la Campanario', e incluso está ella".









En este sentido, Santiago Segura ha dicho que la participación de María José Campanario en la película que protagonizaba Torrente junto a Jesulín de Ubrique fue toda una sorpresa para ella, ya que en un principio no tenía pensado aparecer delante de las cámaras.