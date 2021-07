Sandra Pica asusta a sus seguidores con un vídeo desde el hospital a horas de la final de 'Supervivientes'

Sandra Pica, conocida tras su paso por 'La isla de las Tentaciones', programa por el cual empezó un romance con Tom Brusse, ha sorprendido a sus seguidores al compartir una imagen y varios vídeos desde el hospital, donde se encuentra ingresada desde este domingo. La exnovia de Tom lleva varios meses en el punto de mira, debido al paso de su exnovio por 'Supervivientes'.

Pica no lo está pasando bien, como ella misma ha reconocido, lleva meses siendo muy criticada por redes sociales, algo difícil de llevar. Hace casi cuatro meses, Tom Brusse, que en aquel momento era su pareja, ponía rumbo a Honduras para concursar en 'Supervivientes 2021', lo que suponía que ella volviera a estar muy presente en Telecinco.

Que digan lo que quieran de mí que seguiré siendo así. Tan juzgada, tan yo y tan feliz. — Sandra Pica (@isandrapica) July 9, 2021





Tras unas semanas de concurso, Sandra confesó que tenía dudas de su relación con Tom, por lo que desde la organización del concurso le dieron la oportunidad de viajar a Honduras para ver al que fuera su pareja y aclararse. Pica volvió sin dejar claro a Tom la situación, por lo que el superviviente se encuentra aún en el concurso, ajeno a la situación vivida en España y esperando que su exnovia le de una nueva oportunidad.

Sandra Pica ingresada en el hospital por un fuerte dolor abdominal

Este lunes, la exparticipante de 'La isla de las Tentaciones' compartía una historia a través de Instagram con una vía puesta acompañada de un mensaje que decía: "Estoy desaparecida llevo ingresada desde ayer. Todavía no sabemos lo que tengo, pero me están cuidando genial", explicando a sus seguidores el motivo de su ausencia públicamente.

Horas más tarde, publicaba un nuevo texto agradeciendo el cariño recibido y aclarando el motivo de su ingreso. "Gracias de corazón por todos los mensajes que he recibido. Me ingresaron con un fuerte dolor abdominal en el lado derecho, pero todavía no saben qué es lo que me pasa. De momento tengo que seguir aquí algunos días con el tratamiento que he empezado y así descartar una intervención", decía Pica.

Este martes, Sandra se ha visto con algo más de fuerza y aprovechando un momento que estaba sola, como ella misma ha dicho, ha narrado a sus seguidores cómo se encuentra. "He recibido un montón de mensajes de gente dándome apoyo, preguntándome, de gente preocupada. Ingresé en el hospital con un fuerte dolor abdominal, como ya os dije, hemos hecho ecografía, tac para descartar apendicitis, y no es apendicitis. No sabemos eso sí de donde viene el dolor, no podemos decir que es una cosa", empezaba a contar.

"Os prometo que me duele cuando hablo", decía mostrando cara de dolor. "Han decidido ponerme un tratamiento por vía, voy a esta cinco días así de esta manera parece que me tiene que ir bajando el dolor. Hoy me puedo medio levantar, ayer no, cualquier avance os iré diciendo. Estad tranquilos que estoy en super buenas manos", concluía su relato.





Su ingreso ha tenido lugar la semana en la que se decide el ganador de 'Supervivientes', entre los que puede estar Tom, y Pica no podrá estar en Telecinco para vivir el esperado reencuentro entre ambos.