Críticas a Sandra Golpe por su mensaje tras la muerte de Quique San Francisco: "DOLOR"

La presentadora de los Informativos de Mediodía de Antena 3, Sandra Golpe, ha protagonizado una nueva polémica en la redes sociales. Ha sido después de conocerse la muerte del actor español, Enrique San Francisco, a causa de una neumonía bilateral que padecía desde hacía meses.

"Acaba de confirmarse la muerte de Quique San Francisco. Desde aquí, nuestro pésame a su gente. DEP". La presentadora ha incluido, además, el emoticono de un mono tapándose los ojos, habitualmente utilizado en las aplicaciones de mensajería instantánea para un uso más coloquial y distendido.

Acaba de confirmarse la muerte de Quique San Francisco �� Desde aquí, nuestro pésame a su gente. DEP — Sandra Golpe (@SandraGolpeA3TV) March 1, 2021

Las críticas no han tardado en llegar y muchos usuarios le han reprochado el uso inadecuado del emoticono. "Sobran en este tipo de noticias", "Borra el tuit y reescríbelo" y "resulta desconcertante" son algunas de las respuestas que ha recibido la presentadora de Informativos de Antena 3. "¿Y el emoji?", le ha preguntado un usuario, a lo que ella ha respondido de forma tajante: "DOLOR".

DOLOR — Sandra Golpe (@SandraGolpeA3TV) March 1, 2021

Seguidamente, Sandra Golpe ha querido dar explicaciones sobre el uso del mismo: "En este patio tuitero, algunos encuentran cualquier motivo para el ataque. De verdad, ¿no os cansáis? Siento TRISTEZA Y DOLOR por la muerte de Quique San Francisco. Es un mazazo para todos los que le queríamos y admirábamos. Creo que quedó muy claro en el primer tuit", ha escrito Golpe.

En este patio tuitero, algunos encuentran cualquier motivo para el ataque. De verdad, ¿no os cansáis? Siento TRISTEZA Y DOLOR por la muerte de Quique San Francisco. Es un mazazo para todos los que le queríamos y admirábamos. Creo que quedó muy claro en el primer tuit. — Sandra Golpe (@SandraGolpeA3TV) March 1, 2021

Las últimas disculpas de Sandra Golpe

No es la primera vez que la presentadora de los Informativos de Antena 3 tiene que disculparse por sus palabras. Hace tan solo unas semanas, tras las protestas por la detención del rapero Pablo Hasél, Sandra Golpe quiso disculparse por un error gráfico que se había producido en los Informativos, que en su momento no enmendó en directo.

"Hola, os pido disculpas por el error en este gráfico. Leemos ultraderecha pero no, en esta ocasión son grupos de ultraizquierda los que la policía señala como responsables de los disturbios de estos días. Somos humanos. ¡Gracias por la comprensión!", escribió la presentadora.

Hola, os pido disculpas por el error en este gráfico. Leemos ultraderecha pero no, en esta ocasión son grupos de ultraizquierda los que la policía señala como responsables de los disturbios de estos días. Somos humanos. ¡Gracias por la comprensión! pic.twitter.com/tzVyUPiQgz — Sandra Golpe (@SandraGolpeA3TV) February 19, 2021

No obstante, muchos usuarios criticaron que no lo hubiera hecho antes. Las disculpas y la rectificación deberían ser a través del mismo medio de comunicación donde "se ha cometido el error", no en Twitter", le contestó un usuario. "Toca hacerlo bien, en directo y en la franja con la misma audiencia", reprochó otro.