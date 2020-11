'Sálvame' toma una drástica decisión con Antonio David Flores tras sus ataques a Telecinco

La dirección de 'Sálvame' ha tomado esta semana una drástica decisión con uno de sus colaboradores estrella, Antonio David Flores, tras sus últimas críticas al funcionamiento del reality 'Quiero dinero'. Concretamente, el ex de Rocío Carrasco arremetía contra Kopérnika, la máquina de última tecnología con la que Telecinco comprueba si sus tertulianos y entrevistados están diciendo la verdad.

Una máquina que precisamente ha empezado a implementar Jorge Javier y compañía en el nuevo formato 'Quiero dinero', en el que los colaboradores se someten a pruebas para conseguir un premio económico. Precisamente Flores, en las dos semanas en las que ha formado parte de la lista de participantes del concurso de Mediaset, ha conseguido un total de 35.000 euros. No obstante, al terminar su etapa en el espacio de 'Sálvame' criticó duramente el aparato, cuestionando que funcionase de verdad.

La decisión de 'Sálvame' contra Antonio David

Durante el programa de este jueves y tras los ataques de Antonio David Flores a la máquina de la verdad de 'Sálvame', el colaborador Kiko Hernández ha sido el encargado de leer un comunicado de la dirección del programa. “Tengo un mensaje de la dirección para Antonio David: A la dirección le parece curioso que hayas ganado 5.000 euros cada día de las dos semanas que has estado en 'Quiero dinero', y nunca has dicho que la inteligencia artificial de Kopérnika no funcionase”, comentaba el periodista sobre la polémica.

Y es que no son pocas las ocasiones en las que Antonio David Flores está en el punto de mira en los últimos meses, lo que ha llevado a que aparezcan con frecuencia rumores de despido junto a la colaboradora Anabel Pantoja, también polémica en las últimas semanas. “Es curioso que tras ganar 35.000 euros, cuando dices que te vas, dices que Kopérnika es una mie* y no funciona”, sentenciaba Hernández tras leer el comunicado.

Antonio David se defiende y asegura que no ha criticado Kopérnika: “Yo no he dicho eso, de mi boca no ha salido que Kopérnika esté manipulada. Yo siempre he contestado con la verdad, y eso le he dicho a la dirección...”, en ese momento le interrumpía María Patiño para empezar una discusión acalorada que subía cada vez más la tensión.

Belén Esteban, contra Antonio David

Una de las colaboradoras principales del programa, Belén Esteban, se hartaba de los argumentos de su compañero, al que ha criticado en más de una ocasión, pero al que en esta ocasión criticaba: “Estoy harta. Te he defendido siempre, pero os digo una cosa, estoy harta de que si el polígrafo y Kopérnika son mentira”. Además, Esteban le recriminaba que se llevase el dinero y que ahora vierta críticas sobre el formato.

“35.000 euros has ganado ya, ¿qué preguntas esperabas que te hicieran?”, recriminaba.