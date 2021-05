Un colaborador de 'Sálvame', obligado a retractarse por revelar la identidad de un concursante de Mask Singer

Este miércoles, un colaborador de 'Sálvame' se pronunciaba sobre 'Mask Singer', una de las grandes apuestas de Antena 3 en la última temporada. Victor Sandoval ha comentado que Jesulín de Ubrique estaría en Madrid porque está "grabando lo de las máscaras". Un tuitero se hacía eco de estas palabras que destaparían la identidad de uno de los concursantes de 'Mask Singer', quitándole parte del encanto del mismo, que es precisamente desconocer la persona que hay tras las máscaras.

Víctor Sandoval comenta en #yoveosálvame que Jesulín de Ubrique está en Madrid porque está “grabando lo de las máscaras (#masksinger)”. — M �� (@casasola_89) May 5, 2021

El propio Sandoval reiteraba sus palabras aunque rápidamente se veía obligado a rectificar: "Quiero decir que supongo que será 'El Desafío', es que como que no veo Antena... lo que leo por aquí".

Quiero decir q supongo q será el desafío, es q como no veo Antena … lo q leo por aquí ��‍�� — Victor Sandoval (@sandovalizate) May 5, 2021

Inmediatamente después, el usuario le respondía: "Ah, bueno, igualmente es posible que también participe en 'Mask Singer'. Al final le vas a quitar el puesto a Esperanza Gracia". Un lapsus, quizás, o un traspiés del propio Sandoval. En unos meses se descubrirá si realmente Jesulín de Ubrique se encontraba en Madrid por 'Mask Singer' u otro motivo.

Hace unos meses, Jesulín de Ubrique arremetía así contra 'Sálvame': "No me gusta que me puteen ni que me apeleen". Así, hacía referencia indirecta al formato.

EL NUEVO COLABORADOR DE 'SÁLVAME' QUE PONDRÍA A ANABEL PANTOJA CONTRA LAS CUERDAS

El programa de este lunes comenzaba mostrando una jaula en la que se encontraban los nuevos fichajes tapados por una tela roja. Y era Jorge Javier Vázquez el encargado de destaparla y revelar la identidad de los nuevos colaboradores. Eran las Mellis, enemigas del clan Pantoja, que se convierten en parte activa de 'Sálvame'.

"El monstruo bicéfalo aterriza en Sálvame", se leía en los rótulos del programa, que hablaba de ellas como "dos mujeres pero una sola voz". Lo hacían, además, unidas como si fueran siamesas, dentro del mismo vestido, diseñado por José Perea.

Dar vida a una "criatura sobrenatural capaz de aterrorizar a todo el que se ponga por delante" con sus opiniones sobre temas de actualidad. Esa sería la condición para que participen en uno de los programas más importantes de Telecinco.

Las mellis fueron uno de los apoyos más importantes de Isabel Pantoja y del resto de su familia, pero ahora son enemigas y contarán todos los detalles que han vivido con la tonadillera.