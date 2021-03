Críticas a Víctor Sandoval por su forma de anunciar la muerte de Álex Casademunt

El mundo de la música llora la muerte de Álex Casademunt. El concursante de la primera edición de "Operación Triunfo" fallecía esta madrugada en un accidente de moto. Una inesperada noticia que ha dejado en shock a muchos de sus compañeros de concurso. La información comenzó a proliferar por las redes sociales a primera hora de la noche y horas después fue confirmada por su agencia de representación.

Uno de los periodistas que primero se pronunció sobre el fallecimiento fue Víctor Sandoval. El colaborador de "Sálvame" publicó una foto junto a Álex en su cuenta de Instagram lamentando la pérdida: "Gracias por tantos momentos de risa y buen humor, demasiado pronto has pasado a la otra dimensión, demasiado pronto. Buen viaje amigo".

La publicación ha generado críticas no por las palabras de Víctor sino por los hashtags que utilizó en la misma publicación. Y es que el colaborador usó los siguientes términos: #accidentedemoto, #victorsandoval, #sandovalizate". Los usuarios en redes sociales no ven bien que Sandoval haya empleado esos hashtags para dar esa delicada y triste noticia, pese a que "#victorsandoval" y "#sandovalizate" son términos que el periodista suele utilizar para promocionarse en redes. Consciente de las críticas, Sandoval ha eliminado el hashtag #accidentedemoto pero ha mantenido el resto.

Muere Alex Casademunt y Víctor Sandoval pone como hashtag #accidentedemoto. TREMENDO pic.twitter.com/AqIMEcZbuX — �� (@noeliaescudero) March 3, 2021

Álex Casademunt ha muerto tras sufrir un accidente de moto en Mataró, Barcelona, según ha confirmado su agencia de representación. A través de una publicación en la cuenta de Twitter de Telegenia, la agencia ha confirmado el fallecimiento del cantante. "Sentimos mucho la noticia del fallecimiento de Álex Casademunt. Mucho ánimo a toda la familia y a sus amigos. Descanse en paz", ha escrito.

Casademunt, nacido en Vilasar de Mar, Barcelona, en 1982, saltó a la fama con la primera edición del concurso musical Operación Triunfo en 2001, y tras su paso por el 'talent' se unió al grupo musical 'Fórmula Abierta', donde junto a otros compañeros de la edición tuvo un fugaz paso por el panorama musical.

En 2003 inició su carrera musical en solitario, y también como presentador de televisión, uniéndose a programas como 'Los Lunnis' o '¡Mira quién baila!'. A lo largo de la última década ha pasado por diferentes cadenas de televisión y por diferentes programas, e incluso se unió al elenco del musical 'Mamma Mia' en 2010. En 2013 retomó su carrera musical, junto a su hermano Joan Casademunt, mientras que en 2016 volvió a los escenarios junto a 'Fórmula Abierta'.

REACCIONES DE SUS COMPAÑEROS

"Te quiero Alex. Te quiero mucho. Ve tranquilo aquí siempre estarás a nuestro lado. Mi música es tu voz. Todo mi cariño familia,amigos mis compañeros", ha escrito Chenoa. "Esta madrugada me desperté para atender cómo muchas noches a mi hija pequeña y, he leído una noticia que me ha helado el corazón. Alex es un tío espectacular, de los que jamás pierden el humor, no se puede ir tan pronto. No puede ser. No puede ser. No puede ser verdad", ha dicho por su parte Bisbal. Dura pérdida para todos.

