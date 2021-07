'Sálvame', obligado a pedir disculpas por las palabras de Lydia Lozano sobre Barajas

El endurecimiento de las medidas para evitar contagios por covid-19 a la hora de viajar en aeropuertos y espacios de intercambio de pasajeros es una de las tareas de prevención que más quebraderos de cabeza está provocando a los gobiernos de las naciones del mundo entero.

Control de test de antígeno o de PCR o el ‘Pasaporte COVID’ son sólo algunas de las medidas aplicadas en todos los aeropuertos de Europa.

Un tema de controversia social que también se ha abierto un hueco en el programa de las tardes de Telecinco gracias a una de sus más fieles colaboradoras.

Lydia Lozano, que ha viajado este fin de semana en Canarias donde ha participado en un homenaje a su hermano Jorge, fallecido el pasado mes de marzo por culpa del coronavirus, ha denunciado que la situación en el aeropuerto de Barajas “es un caos. Es impresionante. Es un verdadero caos”, ha opinado al comenzar el programa. “Por cierto, a mí no me pidieron los papeles de la covid-19 ni a la entrada ni a la salida, estoy indignada” ha remarcado visiblemente molesta.

-Lydia Lozano: “El aeropuerto es un caos. A mí nadie me pidió los papeles del Covid ni a la entrada, ni a la salida” #yoveosalvamepic.twitter.com/xQrSUs7kwv — GOSSIP BOY (@JuanjoCotilla) July 26, 2021

Su alegato no ha acabado aquí, sino que ha insistido en que “si yo vuelo con alguien que tiene Covid... Es que el avión iba petado. Y yo no me tengo que ir a Canarias a meterme en un hotel confinada por haber estado con un positivo. Tiene que ser a la entrada y a la salida”, ha reclamado la periodista.

El debate se ha avivado cuando sus compañeros, muy sorprendidos por las declaraciones de Lydia Lozano, no han opinado igual. "Yo viajo todas las semanas y siempre me lo piden, saliendo de Madrid y llegando a Canarias", ha asegurado Anabel Pantoja.

Por su parte, David Valldeperas, director de Sálvame, ha intervenido para aclarar que “si tú viajas de Madrid tanto a las Baleares como a las Canarias, tienes que aportar 15 días de pauta completa de vacunación o PCR o antígenos. Pero para volver no te piden nada”.

En este punto, la presentadora de ‘Sálvame’ sumaba al capítulo de debate entre risas un: “díselo a la Ayuso”, sin saber lo que acontecería momentos más tardes.

Revés tras la pausa publicitaria

A la vuelta de publicidad, Paz Padilla pedía disculpas después de que la Comunidad de Madrid se pusiera en contacto con la redacción del programa para aclarar lo que sucede en Barajas y cómo se debe de proceder en casos como los que exponían los distintos colaboradores. “La Comunidad de Madrid se ha puesto en contacto con nosotros para decirnos que ellos no pueden exigir pruebas ni papeles en Barajas porque no les compete a ellos, sino al Gobierno central. Es el Ministerio el que tiene que pedirlo. Eximimos a la Comunidad de Madrid”, explicaba la presentadora mirando a cámara.