Salen a la luz los caprichos de Isabel Pantoja en 'Top Star', talent de Telecinco: "Se desalojan los pasillos"

Isabel Pantoja no deja de acaparar todos los espacios de Telecinco. Tras meses sin aparecer en los programas de la cadena, concretamente desde su participación en 'Supervivientes', la tonadillera reapareció y protagonizó todos los formatos del corazón a raíz de su nuevo conflicto familiar. Fue la herencia de Paquirri lo que encendió el enfrentamiento entre Pantoja y su hijo del alma, Kiko Rivera. Desde entonces, no han logrado reconciliarse y siguen en plena batalla, ya que el DJ quiere recuperar todo lo que es suyo y su madre le ocultó.

Desde entonces, su protagonismo fue tal, que Mediaset decidió fichar a la cantante para otros formatos. Además de 'Cantora, la herencia envenenada', programa dedicado exclusivamente a su guerra familiar, ha formado parte de otros programas de Telecinco. La artista pasó a formar parte de 'Idol Kids', donde participó como jurado y, actualmente, la han vuelto a poner en la mesa del jurado de 'Top Star. ¿Cuánto vale tu voz?'.

La tonadillera ha vuelto a convertirse en el fichaje estrella de un talent de la cadena. La Pantoja es una de las juezas del programa y comparte mesa con Danna Paola y Risto Mejide. Como consecuencia del estreno del espacio, 'Socialité' ha querido saber más sobre los detalles del concurso, en concreto en el papel de la tonadillera.

El espacio presentador por María Patiño ha logrado conocer cuáles son los caprichos que la cantante ha puesto sobre la mesa para formar parte de 'Top Star'. La mayoría de sus exigencias están motivadas por su miedo a contagiarse por el coronavirus, dado que quiere tomar todas las prevenciones posibles.

Las exigencias de La Pantoja

La petición que ha resultado más llamativa para los espectadores de Telecinco es que no puede haber nadie en los pasillos cuando ella pase, por lo que tienen que tener en cuenta su entrada para desalojarlos previamente. El equipo del talent debe tener claro cuando la artista va a pasar y asegurarse de que no se encuentre con nadie a su paso. Según han aclarado, esto se debe a que quiere esquivar cualquier tipo de contacto con las personas que no sean del equipo para no coger el virus.

De la misma manera, mientras todos comen en el comedor, ella lo hace sola en su camerino para evitar cualquier tipo de contacto. Es el único momento en el que la cantante está sola, dado que siempre va acompañada de Celeste y su peluquero. Asimismo, también se han descubiero algunas de los rituales que sigue la tonadillera antes de las grabaciones. La Pantoja reza mientras espera los resultados de las PCR, las que tienen que hacerse todos los miembros del equipo antes de meterse en el plató a grabar.

Aunque dudó por grabar en plena pandemia, la cantante siempre se ha mostrado muy emocionada con este proyecto. El primer día de grabaciones de 'Top Star. ¿Cuánto vale tu voz?', Isabel Pantoja aseguró que la novedad del formato era lo que más le atraía de este formato: "Es muy distinto a mi anterior proyecto televisivo y eso es, sin duda, lo que más me atrae de él. Voy a ver arte, voy a ver voces y vengo con otra expectativa".