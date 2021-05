Salen a la luz las imágenes de un concursante de incógnito para grabar 'Mask Singer' en España

La noche del lunes, por fin llegó uno de los estrenos más esperado del mes. 'Mask Singer' volvió a la parrilla de Antena 3 con una edición llena de sorpresas. El formato volvió por todo lo alto y desvelando la identidad de la máscara más sorprendente hasta el momento. Los investigadores desenmascararon a un gran fichaje internacional y su cara al descubrir su identidad lo dijo todo. Javier Calvo, Javier Ambrossi, José Mota y Paz Vega no daban crédito y la reconocieron enseguida.

La Toya Jackson, cantante, celebrity y principalmente conocida por ser hermana de Michael Jackson, se encontraba sobre el plató del programa bajo el disfraz de la menina. De esta manera, se destapó el fichaje más potente hasta la fecha, lo que marcó la historia del concurso al ser la primera estrella estadounidense que participa en la edición española del programa.

"Solo mi madre sabía que venía a España, pero no le dije a qué. Dije que era para un show secreto", explicaba La Toya a Arturo Valls tras quitarse la máscara de Menina. “Me encanta estar en España, adoro este programa... Es uno de mis shows favoritos de televisión y es un enorme placer estar aquí para hacerlo. Y por eso estoy aquí”, explicaba la cantante.

A raíz de esto, los investigadores quisieron saber cómo había logrado ocultarse en el hotel y el avión durante su estancia en España. “Porque llevábamos una máscara, pero en realidad no paseábamos por ahí. Solo veníamos al estudio y de vuelta al hotel”, aseguró La Toya.

A pesar de ello, muchos eran conscientes de que la cantante había estado en nuestro país. La Toya se lo comunicó a sus 350.000 seguidores, dado que lo hizo a través de su cuenta oficial de Twitter. El pasado 3 de abril, la celebrity internacional publicó un vídeo desde un aeropuerto estadounidense en el que anunciaba su viaje a España.

En el llamativo vídeo, la hermana de Michael Jackson aparece vestida con un traje de protección contra el coronavirus, por lo que, seguramente, llamó la atención de todos, aunque su identidad quedaba muy protegida. A pesar de ello, la cantante supo guardar el secreto del motivo de su viaje a pesar de la insistencia de sus fans.

#Saturdaymorning at the airport departing for Spain have a great weekend and a beautiful #Easterpic.twitter.com/FA5NpXbL2E