Sale a la luz el significado del enorme tatuaje que Rocío Carrasco luce en su espalda

Rocío Carrasco se ha convertido en la indiscutible protagonista de las dos últimas semanas en el panorama de la prensa rosa, pero también en el político. La hija de Rocío Jurado decidió romper un silencio de más de dos décadas para responder a las acusaciones de 'mala madre' y para retratar ante la audiencia a su ex, Antonio David Flores, como un presunto maltratador.

En el segundo y tercer capítulo de su docuserie, Rocío Carrasco narra la infidelidad de Antonio David con Sonsoles, una camarera de un bar, y cómo la relación comienza a deteriorarse. "Su respuesta era que yo estaba loca. Que a mí el embarazo me estaba afectando a la cabeza, que las hormonas me estaban sentando muy mal. Estás loca, vas a malparir a mi hijo", asegura que le dijo su exmarido. En Chipiona ocurrió también un episodio que Antonio David ha negado pero ella aportó una prueba para argumentar su testimonio. Una noche al llegar de juerga ella le recrimina que haya estado con su amante. "Me cogió en volandas del camisón, tenía un ventanal muy grande y a la izquierda una ventana. Me agarró del camisón y me sacó medio cuerpo por la ventana. La barriga me daba en el borde de la ventana. Me giré la cabeza y le dije ‘procura que cuando llegue abajo me haya matao'. Él tomó conciencia de lo que estaba haciendo y soltó rápidamente", explica.

El día que Rocío Carrasco no puede más y se quiere separar, Antonio David reacciona con furia: "¿Te vas a separar, Rociíto? ¿Estás segura que te vas a separar? Pues te vas a cagar. No vas a saber de donde te van a venir. Te vas a levantar de una y te va a venir otra'", recuerda que le dijo su exmarido.

BELÉN ESTEBAN REVELA EL GRAN SECRETO DE ROCÍO CARRASCO

Antonio David ha sido el verdugo de Rocío Carrasco durante más de dos décadas, hasta que ella ha decidido hablar en "Rocío: Contar la verdad para seguir viva". La docuserie arranca precisamente con el tatuaje que la hija de Rocío Jurado luce en su espalda como protagonista. Un enorme ave fénix que tiene un mensaje oculto muy relacionado con la vida de Rociíto. Ha sido Belén Esteban la encargada de desvelar en el programa "Sálvame" dicho mensaje oculto contra su exmarido. Tal como ha contado la colaboradora televisiva, "la intención de Rocío al tatuarse el ave fénix era tapar otro que se hizo por Antonio David". La de San Blas no recuerda qué tatuaje ha quedado tapado por el ave fénix, pero recuerda que era "un unicornio o algo así".

Rocío Carrasco decidió quitarse ese tatuaje que le recordaba a su exmarido para pintarse ese ave fénix que resurge de sus cenizas, como la hija de Rocío Jurado a través de sus vivencias contadas de forma emotiva y muy contundente a través de este documental que está siendo todo un éxito de audiencia y está removiendo conciencias.

