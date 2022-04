Sale a la luz lo que no se vio del accidente de Belén Esteban en 'Sálvame' durante la publicidad

El pasado lunes, Belén Esteban vivió uno de sus días más difíciles en 'Sálvame'. No es la primera vez que la colaboradora se ve obligada a abandonar el plató. En algunas ocasiones ha sido un enfado o fuertes discusiones las que le ha llevado a irse voluntariamente, mientras que otras veces ha sido un problema de salud el que le ha empujado a marcharse. Hace un tiempo, la colaboradora tuvo que ser atendida por sanitarios al sufrir una bajada de azúcar como consecuencia de su diabetes. Sin embargo, esta vez, ha sido atendida por los médicos por otro motivo.

El programa de Telecinco propuso a sus tertulianos enfrentarse a una de las pruebas de 'Supervivientes', aunque con menos dificultad. El equipo colgó una barra del techo del plató y ganaría quien tardase más en caerse. Llegó el turno de Belén Esteban y Lydia Lozano. Ambas se mantenían con dificultad hasta que la Princesa del Pueblo se cayó brutalmente contra el suelo.

Mientras que ella aseguraba "me he roto el tobillo", el equipo médico le pedía calma y se disponían a trasladarla a un hospital cercano, viéndose obligada a abandonar el plató. Tras varios minutos de incertidumbre y preocupación, los compañeros de 'Sálvame' confirmaban que Belén se ha roto la tibia y el peroné. Por el momento, esta lesión no requiere de intervención quirúrgica. Intentando trasmitir tranquilidad a la familia y amigos de la colaboradora, dejaban claro que Belén se encontraba bien, aunque algo enfadada con el programa por lo sucedido.

Una vez abandonó el plató, el programa de La Fábrica de la Tele no volvió a hablar del accidente hasta varias horas después. En ese momento, uno de los reporteros informó del estado de su compañera, mientras que Adela González comunicaba a los espectadores que podrían ver imágenes inéditas del accidente. Es por esto por lo que ha salido a la luz el momento en el que Esteban fue atendida por el equipo médico durante la publicidad, cuando las cámaras no grababan.









"He notado como el hueso me hacía así"



En el vídeo se puede ver a la tertuliana en el suelo del plató de Telecinco ser atendida y vendada para llevarla al hospital lo más protegida posible. "Llama a Miguel", pedía Esteban a sus compañera, dado que quería informar a su marido de que se encontraba bien. Como consecuencia del dolor que estaba sufriendo por la rotura, los médico le preguntaron si quería que le pinchase un calmante y ella no lo rechazó: "No, no me quiero pinchar. Yo aguanto el dolor, cuando llegue al hospital. Espérate que me siente".

"Cuando antes te lo pongamos más te va a bajar la inflamación. Para que no te lo toquen con dolor. Antes de llegar allí te lo van a tocar", le recomendaban las sanitarias sobre el calmante. Poco después, la tertuliana lograba recuperar el habla y contar lo que sintió al caerse, además de preguntar si se había roto el hueso o tenían que operarla: "Me he caído y he notado como el hueso me hacía así con el cuerpo".

Justo después, Esteban se levantaba con ayuda y se iba de plató entre los aplausos del público. "Ya hay diagnostico, se ha roto la tibia y el peroné. La buena noticia es que no va tener que ser operada. Va a tener que estar inmovilizada en unas 6 u 8 semanas más o menos", contaba un reportero desde la redacción del programa. Por otro lado, Esteban no quiso entrar en directo, pero su compañero aseguró que se había derrumbado en varias ocasiones.

Imágenes de Belén Esteban después de su caída y su salida del plató en silla de ruedas durante la publicidad ???? #YoVeoSálvamepic.twitter.com/pSlbloftrb — Diego ?? (@diegobferrandez) April 25, 2022