Sale a la luz el nuevo proyecto de Telecinco con Bertín Osborne y Toñi Moreno como protagonistas

Bertín Osborne y Toñi Moreno cuentan con amplias trayectorias profesionales y la televisión les ha unido en algunas ocasiones. Esta vez, será en Telecinco donde los presentadores compartirán un proyecto que promete ser muy especial y revelar muchos detalles sobre ambos.

Tras un verano cargado de éxitos en el plató de 'Viva la vida', e incluso presentando el prime time de Telecino, Toñi Moreno tiene un nuevo proyecto lejos de los platós, y es que según publica la revista 'Semana', la presentadora está ensayando para subirse a los escenarios y convertirse en actriz en una obra de teatro que se estrenará la próxima primavera.

Por su parte, Bertín Osborne se encuentra en uno de sus mejores momentos a nivel profesional. El cantante ha cumplido recientemente cuarenta años en la música y lo ha celebrado por todo lo alto, con un disco homenaje a todos estos años que ha presentado en La Sexta junto a Nuria Roca, entre otros espacios. En dicha entrevista, el artista tuvo tiempo para hablar abiertamente de varios temas, entre ellos su pasión por la televisión.

"Yo estoy aquí porque me divierto, pero me divierto haciendo las cosas a mi manera; si no las hago a mi manera no me divierto y si no me divierto prefiero irme", confesaba en 'La Roca'. Actualmente, el cantante cuenta con su propio programa de entrevistas en 'Canal Sur', donde hace tan solo unos días coincidió con Toñi Moreno para celebrar esos cuarenta años de trayectoria antes mencionados. Moreno tomó los mandos del programa del artista y le entrevistó en primera persona en un programa muy divertido y aclamado por los espectadores.





Toñi Moreno entrevistará a Bertín Osborne en Telecinco

Precisamente en formato de entrevista volverán a unirse los presentadores en el nuevo programa que prepara Telecinco para esta Navidad. Se trata de un especial del programa de Bertín 'Mi casa es la tuya' en el que el cantante se convertirá en el entrevistado. Toñi Moreno será la encargada de realizar las preguntas en el espacio que llevará por nombre 'Su casa es la suya'. Se grabará los próximos días en Sevilla y se emitirá dentro de la programación navideña del canal líder del grupo Mediaset.

"En este especial, producido en colaboración con Proamagna, Bertín Osborne recordará junto a Toñi Moreno los momentos más significativos de su infancia y su juventud y repasará los episodios más destacados de su vida personal y profesional, coincidiendo con el 40º aniversario de su carrera artística", han apuntado en una nota de prensa.

Y han añadido que "la visita de familiares de Bertín, los saludos y preguntas que le enviarán diferentes amigos y compañeros de profesión, la música y el buen humor estarán muy presentes en este especial donde no faltarán las sorpresas y momentos cargados de emoción".

?? @tmorenomorales entrevistará a @BertinOsborne en un programa especial que formará parte de los contenidos navideños de Telecinco https://t.co/xZLrwd5cLX — Mediaset España (@mediasetcom) November 17, 2021