Sale a la luz la fortuna de El Rubius y los impuestos pagados antes de trasladarse a Andorra

Hace unas semanas, Rubén Doblas Gundersen, popularmente conocido como El Rubius, protagonizó una de las polémicas más sonadas, acaparando así todos los medios de comunicación. Uno de los youtubers más conocidos de España, y uno de los que más ingresos obtiene por su contenido en la plataforma, anunció que abandonaría nuestro país para mudarse Andorra con el fin de pagar menos impuestos.

Nada más saberse la noticia, el hombre de 31 años fue muy criticado, dado que mucho piensan que está evadiendo impuestos al irse. Como consecuencia, El Rubius decidió enviar un comunicado para explicar su situación y aclarar el por qué de sus decisión: "Llevo estos 10 años de youtuber pagando casi la mitad de lo que he ganado en impuestos. 10 años. Y estoy muy contento de haberlos pagado. Lo que me molesta es que, aunque lleve desde el día uno haciendo las cosas bien y de manera legal, como, sin duda, deben hacerse, Hacienda me haya tratado como si fuera un 'delincuente'".

"Desde ese primer día, he estado sometido a inspecciones fiscales, se han emitido notificaciones al resto de Haciendas europeas y de EEUU para ver si tenía 'cuentas corrientes ocultas', me han puesto sanciones por no atender a requerimientos que nunca llegaron, y un largo etcétera", continuaba diciendo.

Es importante recordar que, además de ser autónomo, el youtuber también es administrador único de la empresa, Snofokk SL. Esta empresa fue fundada en 2013, en Madrid, con un patrimonio neto de 3.334.697,14 euros y con unos activos totales de 3.825.674 euros durante el ejercicio fiscal de 2019. Como consecuencia, tal y como reconoció El Rubius en un comunicado de Pixel, ese mismo año, tuvo que pagar 376.788,07 euros de impuestos.

Nada más anunciar su salida de España, Snofokk SL reabrió su hoja registral a finales de enero y actualizó el último ejercicio de 2019. Lo que llamó la atención, ya que la empresa no parecía estar muy activa al presentar su últimas cuentas en 2015, las que marcaban 938.186 euros de ingresos brutos anuales y 295.422 euros netos.

Ingresos limpios del youtuber

En 2019, la empresa del youtuber ingresó 2.082.950,50 euros, de cuyas cifras tuvo que pagar a Hacienda un total de 1.071.186,93 euros, un 51,43% de los ingresos originales. En Impuesto de Sociedades pagó 376.788,07 euros y, por otro lado, 694.398,86 euros de IRPF. Como resultado, le fueron retribuidos 1.562.212,5 euros por ser el socio de su propia empresa.

Como consecuencia, de manera total, ingresó 867.813,64 euros limpios por su trabajo. Además, su empresa también declara tener en el banco en torno a 3.500.000 euros. Además de por el contenido que crea, el youtuber también gana dinero por sus 39,7 millones de suscriptores en Youtube, más de 14,1 millones de seguidores en Instagram, 16,2 millones de seguidores en Twitter y 8,3 en Twitch. Todos estos seguidores y suscriptores también afectan a sus ingresos.

Teniendo en cuenta las grandes cifras que rodean a su contenido, tal y como han calculado medios especializados, su fortuna total gira en torno a los cinco y los nueve millones de euros: "ElRubiusOMG es un canal de YouTube que tiene un valor total de 11 millones de dólares, hasta enero de 2021", afirma Statsmash. Por otro lado, Celebrity Net Worth aseguran que cuenta con "un patrimonio de siete millones de dólares".