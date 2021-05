Sale a la luz la fecha en la que TVE dejará de emitir 'Las cosas claras'

Este miércoles se ha hecho oficial, tal y como apuntan diversos medios, la fecha en la que la nueva corporación de TVE ha decidido dar 'portazo' al programa de Jesús Cintora en la televisión pública, después de que en esta temporada haya protagonizado varios momentos que han sido denunciado por diferentes partidos políticos, asociaciones e incluso periodistas que trabajan en la propia corporación.

Una de las más polémicas más sonadas ocurrió hace escasos meses, cuando una reportera del programa de Cintora asaltó al expresidente Mariano Rajoy, quien estaba dando uno de sus habituales paseos. Entre los periodistas de la casa más destacados que criticaron esa 'persecución', se encuentra el presentador de la segunda edición del Telediario, Carlos Franganillo.





TVE cancela 'Las cosas claras', uno de los programas más polémicos de esta temporada

Era a finales del mes de abril cuando TVE decidía poner punto y final a uno de los programas de actualidad más polémicos de esta temporada, 'Las cosas claras', que había estado en el punto de mira ya desde sus inicios. Y es que los sindicatos de RTVE decidieron llevar a los tribunales al programa al considerar que vulneraba las normas de contratación externa.





"El programa puede estar vulnerando las distintas leyes de la Corporación RTVE en lo que se refiere a la externalización de los contenidos de informativos y por tanto incumpliendo la ley, pues el 100% de la producción de contenidos informativos han de ser producidos con los medios y el personal de RTVE", explicaban en una nota.

Dado que los trabajadores no pudieron hacer nada, había que esperar a que la actual dirección o una nueva decidiera si Jesús Cintora seguía con el programa toda la temporada o no. Sin embargo, el acuerdo de PSOE y PP que permitió renovar el Consejo de Administración del ente público, fue suficiente para que una nueva dirección que no fuera la de Rosa María Mateo comenzara con los cambios.

Sale a la luz la fecha en la que TVE dejará de emitir 'Las cosas claras'

La noticia ha sido adelantada por el periódico El Mundo y después confirmada por otros como El periódico de Cataluña. El programa de Jesús ya tiene fecha para su punto y final. El programa será cancelado, en concreto, el próximo 23 de julio, mientras que el periodista navarro abandonará la televisión pública unas semanas antes, en concreto a finales de junio.





Esta decisión ha sido adoptada, tal y como revelan ambos medios, por la reunión que han mantenido este miércoles el Consejo de Administración a proposición del nuevo presidente de RTVE, José Manuel Pérez Tornero, quien había anunciado que el ente iba a sufrir una "profunda renovación".

