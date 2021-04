TVE cancela 'Las cosas claras', el programa presentado por Jesús Cintora

'Las cosas claras' es un programa de TVE que fue muy polémico incluso antes de incorporarse en la programación de la cadena pública. Antes de su estreno, su permanencia ya estaba en riesgo. Los sindicatos de RTVE decidieron llevar a los tribunales al programa al considerar que vulnera las normas de contratación externa: "El programa puede estar vulnerando las distintas leyes de la Corporación RTVE en lo que se refiere a la externalización de los contenidos de informativos y por tanto incumpliendo la ley, pues el 100% de la producción de contenidos informativos han de ser producidos con los medios y el personal de RTVE".

Esta queja se llevo a cabo cuando se anunció quienes formarían parte del equipo de 'Las cosas claras'. El espacio anunció que contaría con más de 20 periodistas de las instalaciones de RNE, los que están contratados por una productora externa. Sin embargo, el equipo de redacción lo seleccionó Cintora en base a los que considera más apropiados para el programa.

Es por esto por lo que los propios trabajadores de la corporación se manifestaron y señalaron que no es tolerable que se contraten redactores cuando hay 1.400 periodistas en el ente público, además de porque las normas de RTVE obligan a que los programas informativos sean elaborados por trabajadores de la corporación. Por este motivo, para evitar futuros problemas y señalar que sigue cumpliendo la normativa, el formato fue catalogado como magacín, lo que le permite contar con la colaboración de trabajadores externos a RTVE.

Aunque esta cuestión ya se quedó en el olvido, el programa ha vuelto a estar en la cuerda floja. Según ha adelantado 'El Mundo', el nuevo presidente de la corporación, José Manuel Pérez Tornero, ha asegurado en la comisión mixta del Congreso de los Diputados que "el infoshow no tiene cabida en la televisión pública".

"Todo lo que sea banalización, show y escándalo no debería estar"

"El periodismo que debe hacer TVE es público, valioso, informar con profundidad. Todo lo que sea banalización, show y escándalo no debería estar en ninguna parte de RTVE", ha explicado Pérez Tornero sin hacer mención a un formato concreto, según el medio anteriormente citado. No obstante, tal y como ha dicho El Mundo, al usar el término "infoshow" ha dirigido todas las miradas hacia el programa presentado por Jesús Cintora.

"Es un sentir general de todos los profesionales de la casa que el periodismo de calidad vale la pena y el periodismo banal no vale la pena y menos en la televisión pública", ha afirmado agregado el presidente de la corporación. Desde sus inicios, este espacio ha sido cuestionado tanto por políticos como por propios compañeros de cadena como Marc Sala, Xabier Fortes o Carlos Franganillo.

Las últimas críticas que recibió el programa de Cintora se produjeron cuando una reportera del espacio perisguió a Mariano Rajoy para conseguir declaraciones suyas antes del juicio Gurtel, una hecho que sus compañeros de cadena definieron como "poco profesional". "Esto es impropio de TVE", protestaba Sala.

Dado el revuelo causado por sus declaraciones, los espectadores han querido saber si se trataba del programa presentador por Cintora. Finalmente, según ha podido confirmar Bluper, 'Las cosas claras' "llegará a su fin el próximo mes de junio, cuando termina el contrato que no será renovado".

Mínimos históricos en TVE

No obstante, las dudas se han esfumado cuando Pérez Tornero ha hecho referencia en que en la cadena pública debe primar "la producción interna" y, sobre todo, ahora que el Presupuesto será "austero, en consonancia con el mandato marco". Tal y como han confirmado unas fuentes cercanas a El Mundo, la decisión ha sido tomada en el seno de TVE y "el presidente ha sido claro, no habrá programas de infoentretenimiento".

Asimismo, el presidente ha querido abordar las bajas audiencias que ha marcado TVE en los últimos meses: "No hay que dar por hecho que RTVE no es influyente. Es relevante, lo sigue siendo. Lo podemos ser con claridad y mucho más", ha afirmado. "El objetivo no es recuperar únicamente la audiencia, sino la relevancia que corresponde a un medio de comunicación público. Vamos a subir mucho en relevancia y poco a poco en audiencia. Sin audiencia no hay relevancia", ha agregado.