Sale a la luz el estado de Lydia Lozano tras pasar por a una delicada operación: "Peor de lo que esperaban"

Este martes, Lydia Lozano fue ingresada a primera hora de la mañana en el hospital para someterse a una operación de urgencia, consecuencia de una complicada lesión en las cervicales. Ante la situación, la colaboradora de 'Sálvame' reconoció estar muy asustada por lo que podía pasar tras pasar por quirófano: "Hay un aplastamiento de la médula", explicaba ella misma.

A primera hora de la mañana, Lozano acudió al hospital acompañada de Charly, su marido, para ayudarla en el postoperatorio. A pesar de ello, la operación se alargó más de lo esperado, dado que terminó a las 14:30 horas a pesar de haber comenzado a las diez de la mañana.

Para comprobar la salud de su compañera, Raúl Triguero, reportero de 'Sálvame', acudió a la puerta del hospital para cubrir el estado de la colaboradora. Tal y como informó el comunicador, "ha sido una operación bastante delicada", ya que "estaba bastante peor de lo que esperaba". Asimismo, adelantó que Lydia había sido operada por Manuel José de la Torre, jefe de neurocirugía, quien ya operó a Charly.

"Ha sido una operación con anestesia general. Ahora mismo se encuentra en proceso de despertar. Cuando despierte, pasará a planta", aseguró el reportero para tranquilizar al resto de colaboradores que se encontraban en plató.

Por otro lado, Gema López reveló en directo un mensaje que había recibido del marido de su compañera sobre su estado de salud, dado que es el que está respondiendo desde su teléfono hasta que se recupere. Charly afirmó por el grupo de WhatsApp que tienen que la cirugía había terminado y que todo había salido bien: "La operación ha salido bien y ella está bien".

Según explicó Lydia la semana pasada, tuvo que ser operada al llevar un mes con poca sensibilidad en las manos. "Tenían que haberme operado la semana pasada", confesó este lunes en el espacio de Telecinco. Como consecuencia, la colaboradora ha tenido que ser intervenida de varias vértebras para reducir el aplastamiento que sufría y así recuperar la sensibilidad de sus manos.

Las secuelas de la operación

A pesar de haber sido una operación complicada, la periodista ya está pensando en volver a ocupar su puesto en el plató. "Si en tres días puedo volver, vuelvo", aseguró a sus compañeros antes de abandonar el programa para desaparecer hasta que se recuperase.

Además de recuperar la sensibilidad en sus manos, la operación ha dejado más secuelas en la colaboradora. Al salir del quirófano, Lydia es "más alta" al medir un centímetro y medio más. "Han estirado sus vértebras, han puesto como unos apliques y han hecho que salga más alta de lo que ha entrado", decía el reportero. Ahora, la periodista debe permanecer ingresada un par de días más, además de someterse durante dos semanas a rehabilitación.

Antes de recibir la anestesia, Lydia ha concedido una entrevista en exclusiva a 'Semana'. En ella, la comunicadora reconoció que, a pesar de que los médicos trataron de tranquilizarla, tenía mucho miedo: "Temía quedarme en silla de ruedas. No me lo esperaba y aunque los médicos me tranquilizaron y me dijeron que esta operación se hacía todos los días, a mi me daba pavor".